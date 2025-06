Por qué el 'meme' de los "panchitos" es el más polémico de todos desde hace diez años

Justo este verano se cumplen diez años de este video que, para insatisfacción de muchos turolenses, puso a Teruel por una vez en el ojo de mira para el resto del país. En 2015, una reportera del clásico programa ‘refrescante’ de Aragón TV en estas calurosas fechas hacía una conexión en directo en el paraje al aire libre de Fuentecerrada, el bonito parque natural emplazado a cinco kilómetros de Teruel con el único fin de retratar una divertida tarde de junio en la zona.

Nadie podía imaginar lo que iba a salir de este otro reportaje más de verano en unas piscinas, emplazadas eso sí en un entorno especialmente bello. Ni siquiera la reportera, quien tuvo un ojo fino en elegir al ‘meme del verano’ español por antonomasia que, principalmente, se convirtió en éxito viral de aquel 2015 y que todos los veranos vuelve con la misma fuerza de la primera vez.

Para Álvaro, la tranquilidad está relacionada con la nacionalidad

Un niño, popularmente conocido desde entonces como ‘Álvaro de Fuentecerrada’, de aproximadamente 12 años hizo el controvertido comentario que le lanzó a la fama desde su tranquila piscina en Teruel. No empieza mal su intervención en la televisión aragonesa, ya que comenta a cámara que le gusta mucho ir a esta zona de agua porque “la tranquilidad es lo que más se busca”, a diferencia de otras piscinas que -en el final de su argumentación están las polémicas palabras que cocinaron la enorme viralización del ‘meme’- “están llenas de panchitos, cubanos y todo eso”

La espontaneidad de este niño y, sobre todo, lo discutible de su discurso en el que asocia tranquilidad o no a la nacionalidad de sus bañistas, es lo que causó sensación en las redes sociales. Algo que no sorprende, pues ya en el mismo video los niños que observan a Álvaro mientras se crece ante el micrófono de la tele se quedan atónitos, e incluso se escucha un “Madre mía’ de una señora que, aunque no sale en pantalla, se encuentra en la piscina observando tan surrealista momento.

España dividida: ¿inocencia o racismo interiorizado?

Pese a que en un primer momento el video fue criticado por lo ofensivo o, para los más críticos, incluso racista de sus palabras, lo cierto es que ‘Álvaro de Fuentecerrada’ muy pronto se ganó el corazón de los españoles, quienes todos los veranos rememoran el amor-odio que sienten por él. Y es que el locuaz menor que hoy ya tiene 22 años, sigue dividiendo España: hay quienes todavía no perdonan las deleznables palabras, mientras que una gran mayoría de internautas disculpan al niño y, sobre todo, les sigue sacando una sonrisa todos los veranos.

Para estos, en su inocencia infantil posiblemente solo quiso transmitir la paz y el ambiente relajado del espectacular lugar natural comparándolo con otras piscinas en las que él, quizás, había experimentado más ruidos o una mayor masificación. En cualquier caso, una desafortunada selección de palabras con la que, por otro lado, no hubiera conseguido ser el rey de 'Youtube'.