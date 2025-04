Rebeca Labara ya está estable: “He leído que Mauro está ileso y de eso me alegro mucho", le escribe Isasaweis

Rebeca Labara, popular ‘influencer’ gracias a su exitoso perfil de Instagram y su blog 'A Trendy Life', ha sufrido un accidente de tráfico este mismo lunes en el que perdió la vida su marido. En estos momentos tanto ella como su bebé se encuentran hospitalizados estables y fuera de peligro.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos sucedieron en la N-420, vía que une Tarragona y San Sebastián, en las proximidades del término municipal de Barbastro, en Huesca. Las primeras investigaciones indican que el vehículo de la creadora de contenidos habría invadido el carril contrario, chocando de frente con una furgoneta y, posteriormente, con un camión. Rebeca y su bebé fueron evacuados por los servicios de urgencia y, desde entonces, continúan ingresados en el Hospital Clínico de Zaragoza.

Un muerto y varios heridos

Respecto a la furgoneta también siniestrada, su conductora y los otros tres ocupantes, dos hombres y una mujer, sufrieron heridas graves por las que todavía están ingresados en el Hospital San Jorge de Huesca. Y, sin embargo, el ocupante del camión resultó ileso. Por el momento el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Huesca sigue investigando cuál ha podido ser la causa de tan aparatoso accidente.

Quién es Rebeca Labara, natural de Barbastro

Labara, que en la red social de las fotografías cuenta con más de 230.000 mil seguidores lleva desde 2009 dando su opinión sobre las últimas tendencias del sector de la moda y la belleza. Pero la de Barbastro no solo es influencer, ya que Rebeca es también una profesional con una dilatada experiencia en el ámbito de la comunicación, concretamente como CEO en su propia agencia Atl Comunicación.

Pese a que la ‘influencer’ y su bebe están fuera de peligro en el hospital mencionado de la capital aragonesa, la inesperada pérdida de su pareja será una herida que nunca cerrará para Rebeca y su hijo. Sus ‘followers’ -su otra familia digital- rápidamente se han volcado con ellos haciéndole llegar mensajes de apoyo como estos.

“Rebeca, siento en el alma lo ocurrido… Qué noticia más terrible… 😢😢😢 Pienso en ti y en Mauro y os envío todo mi cariño en este momento que no hay ni consuelo ni alivio ninguno Qué injusta es la vida, qué terrible…”, escribe Isasaweis, otra conocida influencer, aunque no es la única que hace mención directa a su bebé: “He leído que Mauro está ileso y de eso me alegro mucho. Tú ahora tienes que recuperarte, lo harás seguro, con tu gran fortaleza, para poder estar con él… y juntos, con amor, paciencia y tiempo, haréis el camino para no olvidarle nunca. Siempre en vuestros corazones”, escribe otra de los muchos seguidores que le han dado su condicional apoyo y pésame por el fallecimiento de su marido.