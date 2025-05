El ‘Star Wars Day’ mundial llega también a Zaragoza: 'la fuerza le acompaña' con un espectáculo único sobre ruedas

A Zaragoza capital la fuerza le acompaña solo hoy y mañana. Porque los jardines de El Corte Inglés, en el centro comercial Puerto Venecia, acogen un autobús muy especial: dentro se encuentra el ilimitado universo de Star Wars. Una experiencia sobre cuatro ruedas que, además, será totalmente gratuita y no necesitará de inscripción previa.

Este enorme regalo para los miles seguidores de la mítica saga de George Lucas en la capital de la comunidad aragonesa, es solo una de las acciones que integra la gran campaña a nivel nacional con motivo de la celebración del denominado como ‘Star Wars Day’, ofreciendo así a los muchos asistentes desde este martes la oportunidad única de adentrarse en una experiencia de tipo audiovisual dentro de un autobús totalmente adaptado.

Experiencia inmersiva sobre ruedas

Desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, tanto hoy como mañana día 7 de mayo el vehículo estará abierto al público con una sola finalidad: llevar a grandes y pequeños a una galaxia muy, muy lejana… sin moverse de la comunidad autónoma. Pero, sobre todo, dejará muy satisfechos a los más exigentes fieles de Obi-Wan Kenobi y el resto de los personajes de Star Wars.

Una ambientación cuidada al detalle, increíbles efectos visuales y una puesta en escena que evoca los diferentes escenarios de esta maravilla futurista de Hollywood conseguirán que los ‘pasajeros’ de este bus tan especial salgan con ganas de volver a entrar.

La capital de la Aljafería es así es una de las localidades afortunadas por ser parte de esta ruta de ámbito nacional que conmemora la existencia de la saga cinematográfica de éxito universal, que fue el 4 de mayo en todo el mundo. Pero el el 'Día de Star Wars' no ha sido elegido en la fecha mencionada al azar, sino que responde a una de las frases más celebres de la filmografía de género fantástico: hace honor al famoso juego de palabras “May the Fourth be with you”, derivado de la famosa frase “May the Force be with you”.

Pese a no ser una conmemoración oficial en sus comienzos, el 'Día de Star Wars' ha crecido en importancia hasta erigirse como celebración de trascendencia mundial que va mucho más allá de la gran pantalla.

Celebraciones por todo el planeta: hasta la NASA participa

Así pues, todos los 4 de mayo desde entonces miles de fans de todo el planeta celebran con pasión un evento en el que no faltan actividades de todo tipo: en Zaragoza es el bus inmersivo, pero en otros lugares son exposiciones temáticas o, incluso, actividades divulgativas. Instituciones tan prestigiosas como la NASA han participado en este día tan especial para la factoría Star Wars, siendo este solo un buen ejemplo del alcance sociocultural de la saga desde su primer film en 1977.

El bus Star Wars en Zaragoza coincide, además, con el reestreno en cines de 'Star Wars: La venganza de los Sith (Episodio III)', por su 20 aniversario, con una gran acogida el pasado 25 de abril entre el público aragonés.