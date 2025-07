Todo sobre el aragonés que escondía en su casa cuadros Rubens, Tintoretto, Ribera, Tiziano o Caravaggio

Durante la época dorada del renacimiento, los vecinos de Huesca capital fantaseaban con las historias que les contaba. Vincencio Juan de Lastanosa (Huesca, 25 de febrero de 1607 – 1684) es un personaje célebre del siglo XVII español. Este erudito, coleccionista y mecenas fue gentilhombre de Carlos II, así como también alguien adelantado a su tiempo. Su legado, sigue siendo hoy, motivo de estudio y admiración.

La familia Lastanosa no era original de Huesca, sino de Calavera, despoblado próximo a Monzón, con antepasados que siempre sirvieron al reino de Aragón. En el siglo XVI sería cuando la familia se establecería en la ciudad oscense. Su bisabuelo, Juan Luis Lastanosa, se casó con María Cortés, lo que ayudó a los Lastanosa a integrarse en las clases nobles locales.

Latanosa y los relojes solares

Así pues, Vincencio nació en una familia influyente. Su padre, Juan Agustín de Lastanosa, contrajo matrimonio con Esperanza Baraiz y Vera, heredera del señorío de Figueruelas. Tras la temprana muerte de su progenitor cuando Vincencio tenía solo 12 años, y bajo la tutela de sus abuelos, Latanosa creció en un entorno que se recreaba en el humanismo y las ciencias.

Vincencio recibió una formación única. Su preceptor, Francisco Antonio Fuser, le introdujo en asuntos como los relojes solares y alfabetos, conocimientos que le serían elementales para su posterior actividad como coleccionista y erudito.

Coleccionó cientos de monedas griegas y romanas

Ya de adulto, Lastanosa transformó su vivienda en Huesca en un verdadero museo. Tanto, que se hizo popular la expresión ‘Quien no ha visto la casa de Lastanosa, no ha visto cosa’, y no era para menos. Cuadros de Rubens, Tintoretto, Ribera, Tiziano y Caravaggio, armas antiguas y cientos de monedas griegas y romanas le consagraron como virtuoso numismático.

Su biblioteca, con más de 7.000 libros, abarcaba todas las temáticas. Gran sala de su vivienda donde, también, se acontecieron varias de tertulias en las participaron intelectuales de entonces como Baltasar Gracián o el poeta Manuel de Salinas. Sus jardines también estaban a la altura: cientos de especies botánicas exóticas, estanques y museos de ciencias naturales completaban la espectacular zona al aire libre de su casa.

Su papel en acontecimientos históricos de Aragón

Latasona tuvo un papel importantísimo en hechos históricos y política aragonesa. En 1627 participó en las Cortes de Aragón de Felipe IV, donde probó su infanzonía-título nobiliario de la Edad Media-. Y en 1640, por ejemplo, participó en la guerra de Cataluña, destacando por su defensa del paso del río Cinca tras la conquista del castillo de Monzón por los franceses.

Al final de su vida, Lastanosa consiguió uno de los mayores honores en la comunidad aragonesa al ser nombrado gentilhombre de la Casa de Carlos II en las Cortes de 1677. Sin embargo, tras su fallecimiento en 1684, su prestigiosa colección se dispersó. Parte de su biblioteca fue desplazada a Suecia por el sabio Johann Gabriel Sparvenfeldt, mientras que otros libros acabaron en la Biblioteca Nacional de Francia.