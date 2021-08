Japón: defensa pide aumento de presupuesto de 2,6%

(AP). El Ministerio de Defensa japonés pidió el martes un aumento de 2,6% de su presupuesto con respecto al del año pasado con la intención de fortalecer a las fuerzas armadas frente a la agresividad creciente de China en la región.

El ministerio pidió un presupuesto de 5,48 billones de yenes (49.860 millones de dólares) para el año fiscal que comienza el 1 de abril de 2022. Será una cifra récord si lo aprueban el Ministerio de Hacienda y el parlamento en los próximos meses.

El informe de la defensa aprobado en julio destacó en particular las medidas agresivas de China en la región así como la tensión creciente entre China y Taiwán y la rivalidad con Estados Unidos.

El informe dijo que el crecimiento del poderío militar chino y la falta de claridad sobre su gasto militar son “motivo de preocupación grave”, y criticó las operaciones marítimas chinas en y en torno a las aguas reclamadas por Japón.

ADVERTISEMENT

Japón ha reforzado la defensa de las regiones del suroeste y las islas. En una de ellas, Ishigaki, se inaugurará una nueva base militar con un sistema de defensa de misiles tierra-mar. Ishigaki está al norte de las islas desiertas Senkaku , controladas por Japón, también reclamadas por China con el nombre de Diaoyu.

El gasto militar de Japón y su poderío han aumentado continuamente desde que asumió el ex primer ministro Shinzo Abe en 2012. El aumento en los últimos nueve años ha sido del 17%. El gobierno de Abe permitió a la defensa japonesa cumplir un papel internacional mayor al reinterpretar en 2015 el Artículo 9 de la constitución, bajo el cual Japón renuncia a la guerra.

ADVERTISEMENT

Trending on AP News2 brothers arrested; bodies found buried in Illinois yardExpedition discovers island believed world’s northernmostBlake, paralyzed in police shooting, hopeful he’ll walk soon

by Taboola

ADVERTISEMENT

Top Articlesby The Associated PressREAD MOREIda’s aftermath: No power, no flights, scantdrinking water