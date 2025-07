¿ADN asturiano?, si usas estas expresiones es que lo tienes

Asturias es más que fabada, sidra y paisajes: también es única porque en Asturias todos hablan con una gracia muy suya. Aquí el castellano se mezcla con el asturiano y el gallego-asturiano para dar lugar a expresiones que, si no eres de la tierrina, te pueden dejar con cara de "¿eh?".

Pero no te preocupes. Si tienes pensado pasar unos días en el Paraíso Natural este verano o simplemente quieres impresionar en una sobremesa con gente del norte, aquí tienes una guía exprés con cinco expresiones que no solo se usan a diario, sino que son puro ADN asturiano.

Toma nota, que al final te ponemos a prueba:

Estar pingando

Si vienes al norte, vas a estar pingando sí o sí. No es amenaza, es dato. Esta expresión tan gráfica significa estar empapado, calado hasta los huesos, como cuando te pilla uno de esos chubascos traicioneros que parecen eternos.

Y ojo, que "pingar" también tiene su variante: poner pingando a alguien es soltarle una crítica detrás de otra sin piedad. Vamos, despellejarlo con palabras. Cuñados, ex y jefes poco majos suelen llevarse la peor parte.

Fáltate un viaje a Covadonga

Parece una recomendación turística, pero no lo es. Si alguien te dice que te falta un viaje a Covadonga, no te están animando a visitar a la Santina (aunque, por supuesto, deberías ir). Te están diciendo, de forma fina y con mucha retranca, que no andas muy listo, que te faltan unas cuantas vueltas de cocido.

Vamos, que podrías espabilar un poco. Pero eso sí, nadie te quita de subir al Santuario, pedirle algo a la Virgen y bajar con más luces de las que subiste.

Préstame pola vida

Aquí cambiamos de registro. Si algo te presta pola vida, es que te flipa, te encanta, te vuelve loco. Ya puede ser un paseo por la playa de Rodiles, un cachopo de medio metro o una tarde de chigre con amigos. En Asturias, "prestar" va mucho más allá de dejar algo prestado. Es pasión en estado puro.

Así que si un día escuchas a alguien decir "esto préstame pola vida", ya sabes: está en su salsa.

Al platu vendrás, arbeyu

Una de las joyas lingüísticas de la tierrina. Traducida literalmente sería "al plato volverás, guisante". Y no, no es una amenaza ni una receta. Es una forma de decir que, por mucho que alguien se aleje, acabará volviendo.

Se usa mucho en temas del amor, cuando alguien rechaza algo o a alguien... pero acaba regresando con cara de “me equivoqué”. Porque los arbeyos (así se dice “guisantes” en Asturias) también tienen su orgullo, pero al final, todos volvemos al plato.

No me da más

¿Y si ni fu ni fa? Pues entonces, no me da más. Una expresión comodín que escucharás en cualquier conversación, sobre todo cuando hay debate entre pedir fabada o pote.

Significa que algo te resulta indiferente, que ni te gusta ni te molesta. Y como todo buen asturiano tiene sus gustos muy claros, lo que no le da más, simplemente no entra en el menú.

Ahora sí: ya puedes pisar Asturias con otro nivel. Porque conocer la tierrina no es solo hacerse una foto con las montañas de fondo o brindar con sidra en un prao. Es también entender su lengua, sus retrancas y su forma de mirar el mundo con sentido del humor.

Y recuerda, si alguien te pone pingando, te dice que te falta un viaje a Covadonga o que no le da más, no corras a Google Translate. Ya estás en el club.

¿Y tú, con cuál te quedas? ¿Te presta alguna pola vida?