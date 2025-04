Así es el espectacular restaurante asturiano que sirve delicias en una casa de más de 200 años

Comer bien en Asturias es bastante sencillo, porque la gastronomía de la región es, sin ningún lugar a dudas, su seña de identidad, pero encontrar un restaurante con el encanto del que hoy te descubrimos es más complicado.

Doscientos años de historia

Más allá de la belleza y el encanto de este local, que es una casa de labranza con más de doscientos años de historia, encima en este lugar vas a comer como un rey y por un precio muy asequible. Apunta el nombre que seguro que alguno de esos domingos que no sabes a qué sitio vas a ir a comer esta va a ser tu opción perfecta: Casa Poli, en Llanes.

Restaurante de referencia del oriente de Asturias, es un acierto ir siempre. En su carta se recogen absolutamente todos los platos típicos de la gastronomía regional: fabada, cachopo, picadillo, pastel de cabracho, tortos... pero a parte de todo esto, también hay especialidades de temporada, como la sopa de hígado o el borono. Sinceramente, este es uno de los mejores restaurante asturianos y hay que ir a probarlo, es un gustazo.

Su cocina tradicional, muy cuidada y elaborada con cariño en los fogones y sin ninguna prisa, es el sello de presentación de este restaurante, donde además de todos los clásicos también tienen una amplia carta de pescados del Cantábrico y de carnes y cómo no de quesos. No puedes irte sin comer alguno de sus postres caseros, que son el cierre perfecto para una comida que seguro que no te va a dejar indiferente.

El impresionante cachopo de Casa Poli. Tripadvisor

Lo que si que te recomendamos es que seas previsor y que vayas pronto, porque como no hacen reservas puede que tengas que esperar, así que lo ideal es que te tomes allí algo tranquilamente hasta que te asignen la mesa.

Casa Poli está en Llanes, en uno de los municipios más bonitos y turísticos de Asturias, donde se conjugan la naturaleza de montaña con la belleza de la costa, una combinación que nunca falla.

Imagínate comiendo una fabada o un cachopo en una casa con paredes de piedra, vigas de madera y una decoración cuidada hasta el último detalle, donde se conservan madreñas, aperos de labranza de otras épocas, latas... Una viaje al pasado desde el que comer como un auténtico marqués y con una vistas de infarto.

Un encanto especial

Abren a la una de la tarde y el camarero va apuntando en una comanda el orden de lista de los comensales, que mientras esperan pueden tomar algo en su terraza, que es otro sitio que merece la pena conocer. No te lo pierdas porque es de esos restaurantes que lo tiene todo, basta con leer los comentarios de quienes acaban de pasar por allí esta Semana Santa. "Todo buenísimo, un local con un encanto especial. Espectacular la fabada y el cachopo, el arroz con leche es el mejor que he comido en mi vida. Los precios muy razonables. Volveremos sin duda", dice uno de los últimos comensales que ha disfrutado de este sitio.

No te olvides del nombre, Casa Poli, en Puerta de Vidiago, en Llanes. Comer rico en un restaurante que te lleva al pasado. Parada obligatoria.