Esta es una de las mejores fiestas del verano asturiano y se celebra este fin de semana

El verano ofrece muchísimas fiestas y actividades, pero hoy vamos a descubrir una fiesta diferente y que enamora a quienes participan en ella. Es una fiesta con un encanto especial y que se ha creado en homenaje a los orígenes del propio pueblo donde se celebra, hablamos de la fiesta indiana "Volven os americanos" que tendrá lugar en Boal este fin de semana.

Con muchísimo esfuerzo vienen trabajando desde hace años sus organizadores, que tuvieron la brillante idea de homenajear a todas esa gente que un día cogió la maleta desde este pequeño pueblín asturiano para buscarse una vida mejor en el otro lado del mundo. Pero no solo eso, el esfuerzo de los que emigraron va más allá, ya que nunca se olvidaron de sus orígenes ni de sus pueblos, y gracias al dinero que ellos enviaban desde lugares como México, Cuba o Argentina, entre otros, sus familias pudieron tener una vida mejor. Los indianos financiaron escuelas y lavaderos que fueron fundamentales para una vida mejor en Boal. La escuela de las Graduadas, financiada por ellos, aún sigue en funcionamiento.

Villa Anita, la casa más fotografiada de Asturias

La fiesta indiana es un fin de semana de celebración en el que todo el pueblo se viste de blanco, al igual que la gente que viene de fuera a celebrar este día tan especial. El ambiente indiano se apodera de Boal, que es una de las villas indianas de Asturias y que cuenta con una amplia colección de casonas indianas que no pasan desapercibidas. Entre ellas, destaca Villa Anita, una preciosa casona que destaca por su arquitectura y por la belleza singular de los azulejos del exterior. Villa Anita es una de las casas más fotografiadas y de Asturias y no no extraña.

Este año se celebra la octava edición y se han organizado varias actividades para el fin de semana. Pero lo más importante es que todo el mundo está invitado a participar, que los sones cubanos inundan el pueblo, se preparan mojitos y piñas coladas, hay visitas guiadas por el patrimonio boalés indiano, conciertos, taller de baile, comida de hermandad, además de exposiciones, talleres de bailes. Este año se inaugurará el mural de la artista María del Roxo, que ha pintado en homenaje a la emigración.

Un fin de semana repleto de actividades y buen ambiente en Boal, para disfrutar de la esencia de sus orígenes indianos. Si buscas una fiesta diferente este es tu plan, así que no lo dejes escapar, porque lo vas a pasar genial. Desempolva tu ropa blanca, los sombreros y los collares de perlas y por rumbo a esta preciosa villa del occidente donde la huella de los indianos permanece imborrable.