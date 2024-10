La razón por la que Asturias no tendrá lenguas oficiales

Nuevo intento fallido de los partidos de izquierda para lograr la oficialidad del "asturianu" y del "gallego-asturiano" en Asturias. La propuesta presentada este martes por el PSOE, su socio de Gobierno, IU; y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, que reclama la oficialidad de las lenguas propias que se hablan en el Principado no saldrá adelante por una cuestión de números, y es que tal y como le han afeado PP y Foro Asturias al Gobierno, saben que las cuentas no salen y que no hay apoyos suficientes en la cámara para que la oficialidad salga adelante.

Los grupos de izquierdas plantean una vez más la reforma del estatuto de autonomía para lograr un objetivo que ya fracasó la pasada legislatura. El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, que sí tuvo la llave de la oficialidad en sus manos la legislatura pasada pero que no apoyó la reforma estatutaria porque el Gobierno no quiso tener en cuenta la reforma fiscal que solicitaba Foro, dice que este movimiento que hace ahora la izquierda es puro teatro.

Se refiere el diputado de Foro a que saben de sobra que no hay apoyos suficientes, dado que el PP no ha cambiado de postura. Así las cosas, el presidente del PP asturiano y diputado Álvaro Queipo, acusa al PSOE de engañar a quienes " de una forma respetable quieren una oficialidad".

Mucho más críticos, como siempre, se han mostrado desde Vox que acusan a quienes defienden la oficialidad del "asturiano" y del "gallego-asturiano", al que por cierto, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha decidido rebautizar con el nombre de "eo-naviego", una decisión que ha despertado muchísimas críticas entre los filólogos y lingüistas, de promover "un invento de laboratorio de cuatro amigos apesebrados".

Álvaro Queipo, que además de presidente y diputado del PP es falante de "gallego-asturiano" ya que nació y creció en el concejo de Castropol, le echa en cara al PSOE su cambio de opinión y sus "líos interno". Dice Queipo que le llama poderosamente la atención que sea precisamente la portavoz del grupo parlamentario socialista, Dolores Carcedo, que se mostró reticente más de un vez públicamente a la oficialidad del asturiano la que salga ahora en defensa de la misma. "Yo creo que aquí los cambios de postura y de opinión vienen por parte del PSOE, y es que ayer la persona que a mí me pedía que apoyase este proyecto de modificación del Estatuto de Autonomía es Dolores Carcedo que, como todo el mundo sabe, se ha manifestado muchas veces en contra de la oficialidad", dijo Queipo.

"Por qué ha cambiado de opinión o por qué le han hecho cambiar de opinión", le pregunta Queipo a Carcedo. El presidente del PP en Asturias también mostró su sorpresa ante la falta de firma de todos los diputados socialistas en la propuesta presentada, como es el caso de Juan Cofiño, presidente de la Cámara. "No sé si es porque no ha querido firmar o porque han preferido que los miembros de la Mesa se mantengan aparte de esta iniciativa. Pero, en cualquier caso, parece que el jaleo, el lío, la confusión y los cambios de opinión están dentro del seno del PSOE", dice Queipo.

"Nos dijeron que la oficialidad podía ser amable, que no implicaba obligatoriedad. Nos lo dijeron sabiendo que era mentira. Y ahora, como el PP lo está destapando, han dejado de decirlo", añade, reiterando que el PP no ha cambiado de opinión. "Desde luego, nosotros no vamos a estar en ese juego", ha zanjado.

La oficialidad de las lenguas asturianas precisan de una reforma estatutaria, lo que requeriría una mayoría reforzada de 27 de los 45 escaños de la Junta General, cuatro menos de los que suman las fuerzas proponentes. Es matemáticamente imposible que la oficialidad salga adelante con este escenario. Se inicia ahora la negociación parlamentaria de una propuesta que va a ser sometida a debate y a votación en la Cámara sabiendo que no cuenta con los apoyos necesarios, ya que les faltan cuatro votos para alcanzar los 27 necesarios.