Alvarado Dental Clínic: nuevo sistema de implantología abil system

La odontología es, sin lugar a dudas, una de las ramas de la medicina que más ha evolucionado durante los últimos 20 años. Gracias a cirujanos especialistas como el Dr. Alvarado, se están realizando tratamientos de implantología que en tiempos pasados eran impensables. Su filosofía consiste en no dejar a ningún paciente sin solución. Alvarado Dental Clinic es una clínica multidisciplinar donde se tratan con mucho mimo todas las especialidades: odontología conservadora, estética dental, ortodoncia invisible, odontopediatría, pero sin duda en lo que marcan la diferencia es en los tratamientos de implantología inmediata real.

Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, la clínica está dotada con la tecnología para diagnóstico más puntera que existe hoy en día en el mercado. Los tratamientos son planificados al milímetro desde el principio para evitar imprevistos y además se trabaja con un láser de diodo de alta frecuencia con el que la recuperación del paciente se produce a una velocidad asombrosa.

Abil System es el método de implantología patentado por Alvarado, por el que ha sido galardonado. Se trata del sistema más avanzado de implantología conocido hasta el momento. Proporciona excelentes resultados incluso en los casos donde el paciente sufre de una ausencia severa de hueso. Alvarado ha dado un paso más y ha transformado el mundo de la implantología con una técnica diferente, mucho menos invasiva que la tradicional, en la que no se realizan injertos de hueso ni elevaciones de seno, del mismo modo que se evitan las suturas y el paciente se va a su casa el mismo día con unos dientes de resina provisionales mientras que en un plazo de siete días se coloca la prótesis definitiva de circonio. Por otro lado, nunca se utilizan dentaduras postizas atornilladas, sino que las prótesis definitivas que se colocan en Alvarado Dental Clinic son lo más parecido a los dientes naturales.

La recuperación es rápida y cómoda con el correspondiente tratamiento farmacológico. El paciente va a notar molestias derivadas de la intervención, pero en ningún caso dolor. Alvarado comenta que «este premio es una recompensa al esfuerzo que cada día realizamos para mejorar y superar nuevos retos aportando más calidad a los tratamientos de rehabilitación integral de nuestros pacientes. Por otro lado también es un premio dedicado especialmente a mi familia, a mi mujer que me apoya incondicionalmente, por supuesto a mi equipo y cómo no, a los pacientes que creen en mi método y depositan su confianza en mi aún con muchas opiniones en contra. Son años de investigación, ensayos, estudios y realmente es un impulso para seguir trabajando y mejorando cada día». Este último año sin duda ha sido decisivo en su larga trayectoria profesional. La clínica se ha consolidado en Valencia como la única donde se realiza Abil System método con el que resuelve el 99% de los casos sin necesidad de hacer injertos de hueso que conllevan meses de tratamiento y con el que está obteniendo tantas satisfacciones profesionales y personales. Y todo esto en los tiempos de clínicas low cost que tanto daño han hecho al sector dental poniendo por encima de la salud de los pacientes los intereses económicos. Actualmente, Alvarado también dedica parte de su tiempo a la docencia formando a nuevos especialistas, participando en talleres, jornadas y colaborando activamente en diversos grupos de trabajo y sociedades científicas.

El prestigioso cirujano tiene como objetivo transmitir a la sociedad que existen otros protocolos en odontología que son diferentes a lo que ofrecen la gran mayoría de especialistas, que se han estancado y que siguen practicando una odontología antigua y rancia. Anima a otros profesionales a que salgan de su zona de confort y ofrezcan calidad. Aboga porque si hay una alternativa que le pueda mejorar la calidad de vida al paciente, el post-operatorio, incluso el acto quirúrgico en sí, acortando los tiempos y siendo menos invasivos, es el profesional el tiene la obligación de romper las barreras que se impusieron en un principio y ofrezcan alternativas mejoradas para los tiempos en los que nos encontramos. Su vocación como profesional de la salud le lleva a buscar constantemente unos mayores índices de excelencia y mejorar los protocolos para llevar a cabo una odontología integral para todos.Alvarado Dental Clinic es una clínica familiar sin pretensiones, donde se trata a todo tipo de pacientes con unas prácticas novedosas, proporcionándoles tratamientos menos invasivos, más rápidos, menos dolorosos, más previsibles y sobre todo evitándoles cirugías complementarias que llevan además de alargar los tiempos, a no saber nunca si al final va a funcionar o no . La filosofía de la clínica no concibe la práctica de la odontología de hace 40 años.

Maestría y revolución

Alvarado Dental Clinic con una cartera de pacientes cada vez más satisfechos se ha consolidado en Valencia como la única clínica donde se realiza el método Abil System. Este método diferenciador permite que el acto quirúrgico sea mínimamente invasivo, no realizan injertos de hueso, ni elevaciones de seno, con lo que los riesgos de contraer infecciones se minimizan notablemente, no tienen necesidad de suturar, el postoperatorio es bastante más agradecido que con técnicas convencionales. Lo más importante es que en siete días el tratamiento está finalizado con las coronas de zirconio definitivas.