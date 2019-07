La ciencia lo confirma: la comida caliente hace que pases menos calor en verano

Comida caliente para refrescarse

La temperatura de los alimentos y bebidas afecta a las ganas que tenemos de ingerirlos, pero, aunque parezca lógico pensar que cuanto más frío, mejor, no es así. “La comida y bebida fría provocan un efecto de alivio inicial, pero no dura mucho”, advierte Ordovás. “La digestión de los alimentos genera un aumento de la temperatura corporal que, combinado con el rápido enfriamiento originado por los alimentos y/o bebidas frías, hace que aumente la temperatura... Así que uno puede acabar peor que ha empezado”, explica. Por ello, aunque alimentos como las sopas calientes tengan efectos inmediatos menos satisfactorios, son más beneficiosas a largo plazo: “Cuando uno come alimentos calientes, nuestro organismo lo percibe y transmite señales al cerebro para enfriarnos”. Lo mismo ocurre con la comida picante: induce el sudor y, por lo tanto, el enfriamiento del cuerpo. De hecho, en culturas como la coreana esto se sigue a rajatabla, el lema allí es “combatir fuego con fuego”, pero aquí pocos son capaces de “renunciar al placer inmediato de comer un buen gazpacho en verano”.

Los sólidos también ayudan a hidratarse

Aunque cada persona es diferente, tanto genéticamente como en sus niveles de actividad, en verano hay que hidratarse más porque perdemos más líquidos a través del sudor que nuestro cuerpo genera automáticamente para enfriarse. Pero no solo los líquidos proporcionan hidratación. Por supuesto, “agua, bebidas no azucaradas, te o café” son recomendables -las alcohólicas, como la cerveza, en menor medida por su capacidad diurética- pero “no nos olvidemos de que los alimentos sólidos también contribuyen a la hidratación, especialmente algunas frutas y verduras, como las fresas, el pepino, los calabacines, el apio, la lechuga, el melón o la sandía”, especifica el experto.