Las células de los ratones pueden desvelar la causa del alzhéimer o de los abortos

Un equipo de científicos, liderado por el español Juan Carlos Izpisúa, ha creado embriones sintéticos a partir de células de ratón, que aportarán información muy útil para mejorar la salud humana. Cabe destacar que la investigación también facilita valiosa información para crear órganos humanos para trasplantes. Además, este hallazgo permitirá avanzar en el conocimiento del inicio de la vida, en la causa de los abortos espontáneos o en el alzhéimer sin necesidad de usar embriones naturales ni gametos. Este estudio, según prevén los científicos, permitirá estudiar las etapas más importantes del desarrollo embrionario de un organismo, lo que tendrá grandes implicaciones para mejorar la salud humana.

Conocer la forma en la que se organizan las células para crear los blastocitos, embriones de unos cinco días, es determinante para saber si un embarazo será exitoso o no, cómo se formarán los órganos e incluso influirá en la aparición de enfermedades como el alzhéimer en etapas posteriores de la vida. Al no ser posible descubrir en detalle como se forma un blastocito, por falta de modelos adecuados, los estudios se han realizado creando estructuras de ratón similares a los blastocistos, llamadas "blastoides", a partir del cultivo "in vitro" de una sola célula, evitando así el uso de embriones naturales. Los científicos lograron crearlos usando fibroblastos de la oreja de ratón que transformaron en células madres pluripotentes inducidad (iPS), es decir, capaces de generar un organismo entero.

Tal y como publica la revista Cell, estos "blastoides" tienen la misma estructura que los blastocistos naturales y podrían servir no solo para avanzar en el conocimiento del desarrollo embrionario temprano, sino también para estudiar los problemas relacionados con el embarazo, la infertilidad o enfermedades que pueden aparecer en distintas etapas de la vida.