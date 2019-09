El Dr. Guilarte, el cirujano de referencia en aumento de pecho en Madrid

Dr. Guilarte, ¿en qué ha cambiado el aumento de pecho en los últimos años?

¿Cómo es el postoperatorio?

¿Cómo ha evolucionado la cirugía de aumento de pecho en los últimos años?

La principal evolución atañe a la superficie o rugosidad de los implantes mamarios. Hemos pasado de los implantes macrotexturizados a los implantes microtexturizados y/o lisos, es decir, hemos pasado a implantes mamarios con una texturización de su superficie mucho más suave y menos agresiva. De hecho, a este respecto se me eligió como uno de muy pocos expertos a realizar el estudio prospectivo de los recién aprobados en Europa implantes anatómicos lisos. Cada tipo de implante tiene sus ventajas e inconvenientes y lo importante es saber elegir cuál es el óptimo para cada caso en función de cómo son los tejidos y forma de la mama previamente a la cirugía.

¿Cuál es el perfil de las mujeres que pasan por su clínica para someterse a un aumento de pecho?

Se trata principalmente de mujeres de 20 a 40 años que no se sienten cómodas con su pecho, que reconocen que la forma o volumen de su pecho les condiciona en su día a día. Mis pacientes suelen reconocer que me eligieron por la gran naturalidad y armonía de mis resultados así como por el gran número de resultados que muestro en nuestra web. Sin duda alguna, tenemos la web de España que tiene mayor número de casos de aumento de pecho y esto aporta mucha seguridad.

Sabemos que la edad mínima legal para operarse son los 18 años pero ¿hay una edad máxima?

No, de hecho la paciente operada de aumento de pecho se vuelve a posteriori mucho más exigente con su pecho y de ahí que pueda someterse a un cambio de sus implante mamarios por encima de los 70 años por esto mismo.

¿Qué tipos de prótesis mamarias existen?

¿Qué implantes es el que utiliza con mayor frecuencia?

En cambio, si la paciente desea un volumen de implante inferior a los 250 cc mi opción suele ser el implante mamario liso pues no hay volumen suficiente como para que se aprecie la diferencia entre un implante redondo y anatómico.

¿Qué resultados se pueden esperar de la operación?

¿Cuánto duran los implantes mamarios? ¿Necesitan algún mantenimiento?

Ningún dispositivo es permanente pues éste se puede romper pero si este no se rompe no tiene por qué procederse con ningún tipo de recambio. Nuestro consejo será es de realizarse una ecografía cada dos años para confirmar que el implante está íntegro y en caso de sospecha de rotura realizar una RMN para confirmar su rotura. Efectivamente existen diferencias enormes entre los índices de rotura de los distintos fabricante y por ello, consideramos es sumamente importante elegir la mejor marca de implantes mamarios dado que es algo que irá dentro de tu organismo por mucho tiempo. Nosotros, por esto mismo, no ahorramos en implante mamarios y siempre utilizamos la que es considerada la mejor aunque sea por ende la más cara.