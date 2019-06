Un TAC que reduce hasta en un 80% la radiación sobre el paciente

Los usos del TAC son muy amplios y variados, destacando fundamentalmente el diagnóstico de cánceres, enfermedades infecciosas, trastornos musculoesqueléticos y traumatismos. La rapidez con que adquiere las imágenes es una de sus grandes ventajas, siendo por ello una herramienta fundamental en la patología de urgencia. A todo ello habría que sumarle los avances que ofrecen los equipos de última generación, como una mejor calidad de imagen en menor tiempo, exploraciones muy rápidas y reducciones en un gran porcentaje de la dosis de radiación, lo que es de especial importancia en pacientes pediátricos u oncológicos.

Como explica Iván Artero, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Quirónsalud Marbella, centro que actualmente cuenta con un equipo de estas características, «lo pionero del TAC es que permite hacer los estudios complejos con muy baja dosis y con una calidad muy superior, algo que con los otros no es posible. Estamos haciendo mejores estudios, más rápido, y habiendo disminuido mucho la radiación al paciente». Además, continúa el experto, es una exploración no invasiva y, por supuesto, no provoca dolor».

El TAC es una excelente herramienta para guiar procedimientos mínimamente invasivos, tales como punciones, biopsias o drenajes en cualquier área del cuerpo, particularmente en los pulmones, el abdomen, la pelvis y los huesos. «Un diagnóstico realizado por medio de esta técnica puede llegar a eliminar la necesidad de una cirugía exploratoria y una biopsia quirúrgica», manifiesta el doctor Artero.

Tratamientos

Así, el nuevo TAC es un equipo de última generación que realiza estudios vasculares de cuerpo entero y detecta lesiones en los vasos del cuello, que son causa de infarto cerebral, dilataciones aneurismáticas de la arteria aorta, estenosis de las arterias renales que producen hipertensión arterial, o problemas de falta de flujo en las extremidades inferiores que provocan dificultades en la marcha.

Efectúa, entre otras cosas, «estudios cardiológicos con baja radiación, que permitirá diagnosticar enfermedades coronarias hasta con un 80% menos de dosis radioactiva que los sistemas sin esta tecnología, evitando incluso el cateterismo en algunos pacientes», advierte este especialista.

Por otra parte, el sistema realiza estudios oncológicos, como análisis de nódulos pulmonares o la colonoscopia virtual para obtener imágenes del interior del colon y detectar enfermedades como pólipos intestinales o incluso cáncer.

El doctor destaca de este equipamiento la realización de la colonoscopia virtual, que consiste en la adquisición rápida de imágenes tras insuflar aire en el colon. Esta técnica nos permite explorar la zona sin la introducción del molesto endoscopio, sin sedación, y además permite visualizar áreas donde incluso no es posible llegar con el endoscopio.

«La colonoscopia virtual tiene una alta tasa de sensibilidad y especificidad para la detección de pólipos/neoplasias de colon, siendo para pólipos mayores de 9-10 mm. superior al 95%. Esta prueba es mejor tolerada que la prueba tradicional, y está indicada de forma concreta para todas aquellas personas que, por presentar un dolicocolon (colon de gran longitud y con muchos bucles), una estenosis (una importante estrechez que no permite pasar el endoscopio), o por cualquier otro motivo, no son candidatos a la colonoscopia. No obstante, hemos de decir que para pólipos de muy pequeño tamaño (inferiores a 5 mm.) la sensibilidad de la tradicional es más alta», concluye el doctor Artero.