Una dependienta pierde su empleo por agredir físicamente a una compañera en prácticas

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha ratificado un despido disciplinario tras un incidente de agresión física en una tienda Stradivarius ubicada en Inca, Baleares. La resolución judicial valida la decisión empresarial de despedir a una trabajadora por comportamiento intimidatorio y violento contra una compañera en prácticas.

El conflicto se produjo durante las prácticas de una estudiante, identificada como Almudena, que fue objeto de hostigamiento por parte de su compañera Rita, empleada con varios años de antigüedad en el establecimiento. La dirección ya había detectado actitudes de intimidación y comportamientos irregulares que deterioraban el ambiente laboral.

El incidente más grave tuvo lugar en el almacén, donde Rita propinó dos golpes en los brazos de Almudena mientras pronunciaba una frase desafiante. La falta de cámaras de seguridad en el lugar dificultó la verificación directa de lo ocurrido, pero la denuncia de la afectada y los testimonios recogidos aportaron consistencia a la investigación.

Tras la apertura de un expediente disciplinario, el Juzgado de lo Social de Palma declaró procedente el despido, al considerar acreditada la agresión y el trato hostil hacia la estudiante en prácticas. La sentencia subrayó que tales conductas constituyen una falta muy grave e incompatible con la convivencia en el ámbito laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha ratificado ahora esa valoración, rechazando los argumentos de la trabajadora, que pedía la nulidad o improcedencia de la medida. El fallo confirma la actuación empresarial y refuerza la obligación de garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso para todos los empleados.