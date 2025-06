'Viaje de fin de curso: Mallorca': la película basada en hechos reales que ha levantado desánimos entre los mallorquines

"Van a ser los mejores cinco días de nuestras vidas", dice una de las estudiantes de la nueva película de Amazon Prime 'Viaje de fin de curso: Mallorca'. Mientras tanto, sus profesoras, cargadas con maletas hasta las cejas (una de ellas encarnada por Yolanda Ramos) lamenta: "Esto es una pesadilla para un maestro".

Acto seguido, el tráiler muestra un informativo en el que se da la noticia de que la "fiesta sin control" que esperaban los jóvenes estudiantes se ha convertido, inesperadamente, en un confinamiento obligado.

El film, basada en hechos reales y que se estrenó el viernes, cuenta la historia de 50 estudiantes que viajaron en 2021 a Mallorca para celebrar el fin de los exámenes sin que nada saliera según lo previsto.

El director Paco Caballero y los guionistas Eric Navarro yNatalia Durán han utilizado la creación para ponerse en la piel de esos adolescentes a los que se les arrebató la mejor fiesta de su vida en esta comedia que si embargo, ha sido criticada por contribuir a crear una 'mala' imagen de la isla.

"Que a un adulto de 40 años le quites un año por estar confinado creo que no es tan importante. Pero es importante que se lo quites a alguien de 18, que está experimentando todo, que son sus primeras veces, que lo único que tienen son sus amigos y no los pueden ver. Y se lo estamos quitando sin preguntarles cómo estáis", ha declarado Caballero en una entrevista con SensaCine.

Los hechos reales

Sucedió el junio del año 2021, cuando más de 200 adolescentes viajaron hasta Mallorca para disfrutar desde distintos puntos de España de que habían terminado sus estudios. La cosa se torció y un macrobrote obligó a confinarlos a todos en el hotel Bellver, ubicado en el paseo marítimo de Palma, habilitado por el Govern para los contactos estrechos con contagiados de coronavirus.

Estudiantes de Galicía, Madrid, el País Vasco y Andalucía terminaron encerrados en las habitaciones del alojamiento hasta que se esfumara el riesgo de propagar el virus en un año donde Baleares aún tenía muchas restricciones por la pandemia. Allí tendrían que permanecer un total de diez días.

Muchos de ellos ni siquiera quisieron trasladarse al hotel y las autoridades necesitaron la ayuda de la Policía Nacional y la Guardia Civil para conseguirlo. Más tarde, por lo menos tres de ellos se fugaron.

En la ficción, los estudiantes encerrados intentan por activa y por pasar vivir la "fiesta de su vida" que habían planeado en Mallorca, sin tener en cuenta las advertencias de sus profesoras ni las limitaciones que se les imponen. Terminan montando, como se puede ver en el tráiler, una especie de Project X a la española.

Algunos usuarios de YouTube ya han mostrado su descontento por la emisión de la película a través de los comentarios de la plataforma: "Cómo saltarse el confinamiento durante el COVID, cómo destruir un hotel gratuitamente y cómo seguir empeorando la imagen de una isla tan bonita como Mallorca. Excelente lección para la juventud. Que la película la vea a quien le guste todo eso".

Otro de ellos, comenta: "No me puedo creer que alguien pensara que hacer esta película era buena idea. Vergüenza ajena" y algunos han utilizado un tono y adjetivos mucho más duros para calificarla: "Menudo truño. No deberíais dar una imagen así de Mallorca".

La opinión de evitar mostrar una imagen así de la isla ha sido casi general entre los comentarios, en un momento en el que las sensibilidades por una masificación insostenible están a flor de piel.

No solo en la mayor de las Baleares, sino en todas las islas, donde se están implementando limitaciones, por ejemplo, en los vehículos que viajan desde la Península para evitar una saturación que se repite cada año.