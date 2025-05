Bandejas llenas de tusi y animales exóticos: las juergas del pequeño Nicolás en Ibiza

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, ha reaparecido recientemente en la vida pública después de que hayan pasado diez años de su detención y creara su famoso alter ego.

Su historia se popularizó cuando empezó a codearse con la élite española, incluso con miembros de la Casa Real. Vivía en una lujosa casa propiedad de Kyril de Bulgaria en una de las zonas más prestigiosas de Madrid.

Durante algunos años, compaginó esa vida de alto standing con continuas visitas a los juzgados, donde se ha sentado en el banquillo de los acusados prácticamente hasta ahora.

Drogas y monos

Hace una semana fue entrevistado en el canal de TikTok Mente de Élite, donde le preguntaron por las mejores fiestas a las que había asistido nunca. El pequeño Nicolás explicó que una de sus mayores juergas había sido el año pasado, en 2024, en la isla de Ibiza.

"Había animales exóticos, monos pequeñitos y bandejas de tusi (el acrónimo de 2CB, en inglés)", cuenta el joven en el podcast. A continuación reconoce que no estaba familiarizado con esta droga, de color rosa, que se puso de moda hace años. "Pensaba que me decían tú sí, y yo les contestaba: yo no", bromea Gómez Iglesias en el vídeo, colgado en la red social asiática.

También cuenta que durante la fiesta exclusiva, había de repente performances, como lanzar un coche desde un lugar alto para que derrapara acto seguido.

Durante la entrevista, el pequeño Nicolás además habla de la inteligencia artificial, sobre la que ha dado su polémica opinión: "Si hay que contar con IA y despedir a funcionarios, se despiden", observa. Así como de los menores migrantes no acompañados que llegan a España, de los que ha dicho que el dinero que cuestan al mes, él "preferiría gastarlo en niños españoles".

Dos recursos judiciales pendientes

El joven aún tiene pendientes dos recursos en el Tribunal Superior relacionados con condenas por un presunto fraude a un empresario, haciéndose pasar por asesor del gobierno (tres años y cinco meses), y por su participación en una trama con policías y un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid para obtener información confidencial y hacerse pasar por un alto funcionario del Estado (cuatro años y tres meses).

En el transcurso de estos últimos diez años, después de conocer todas sus hazañas bajo el nombre de Pequeño Nicolás se le ha ido perdiendo poco a poco la pista, hasta ahora. De hecho, hace un año, Netflix publicó un documental sobre toda su historia que todavía se puede ver en la plataforma.

Después de que terminara su momento de gloria, el joven se retiró a las islas Canarias donde ha estado viviendo un largo periodo en lujoso apartamento. Contaba además con asistenta y un chófer que le llevaba allí donde quería en la isla.

A día de hoy, se le conoce como al 'estafador de famosos' de España, aunque llegó mucho más allá, presenciando, incluso, la coronación del Rey Felipe VI tras la abdicación de Juan Carlos.