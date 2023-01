¿Hasta cuándo hay que felicitar el año nuevo?

A pocos días de que terminen las fiestas de Navidad, que en nuestro país se alargan hasta el 6 de enero por la festividad de la Epifanía o presentación de Jesús a los Reyes Magos, todavía son muchos los que saludan con un “feliz año”. Un gesto de cortesía en el ascensor o la oficina que se extiende a lo largo de los días porque no existe un protocolo claro que indique cuándo es correcto abandonar esa expresión.

Los países que no celebran los Reyes Magos lo tienen claro y dejan de desear feliz año nuevo a sus amigos y familiares cuando se terminan las vacaciones navideñas en los primeros días de enero.

En muchos lugares de España se aplica el refrán “hasta San Antón, Pascuas son” para dejar de celebrar el año recién estrenado, por lo tanto es correcto felicitarlo hasta el 17 de enero, fecha en que se conmemora la muerte de San Antón o San Antonio Abad, patrón de los animales.

Sin embargo, la web especialista en etiqueta y ceremonia protocolo.org explica que no hay una regla definida para este caso y, por tanto, hay que basarse en las costumbres de cada lugar o familia. Según aseguran la “norma” no escrita delimita la felicitación del año exclusivamente a una semana, es decir, a los días que van desde el 1 hasta el 6 de enero. Por tanto, a partir de ese día no es necesario desear un próspero año a todo el que nos encontremos aunque no le veamos desde antes de las vacaciones.

En cualquier caso, advierten de que si alargamos la felicitación más allá de esas fechas no se considera una falta de educación. “Siempre es mejor el exceso de cortesía que el defecto”, aseguran.

Otro de las fechas claves tras la Navidad es en qué momento se debe quitar el tradicional árbol decorado. De acuerdo con el periódico británico “Mirror”, hay un día específico so pena de tener mala suerte durante todo el año 2023. Tal y como explican en el diario británico, esta superstición se remonta a cientos de años atrás, cuando se creía que los árboles de Navidad eran el hogar de los espíritus. Espíritus que quedarían libres y que traerían mala suerte y malas cosechas si se retiraban antes de tiempo. Así que los supersticiosos deberían saber que el árbol debe retirarse entre el día 5 o 6 de enero.