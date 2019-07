Aun queda mucho verano, y, aunque la ola de calor nos esté agobiando, esta nunca va a ser una razón suficiente para privarnos del arte por el arte que es el sentir el vino (y todo aquello que salpique al “bebercio” y el “comercio”, como dice mi buen amigo Alfred Leonard). Así que, después de recorrerme decenas de sitios y de recibir un centenar de notas de prensa (que agradezco todas y cada una de ellas), aquí mi veredicto final y las 10 mejores terrazas de Madrid, según La Cata de Katy y con Katy.





1. La terraza Picalagartos: Ubicada en la azotea del hotel NH Collection de Gran Vía, desde esta terraza he vivido (posiblemente) los mejores atardeceres de 2019. Acabé un día en este lugar de casualidad (justo cuando se celebraba la marcha del 8M, una tarde de marzo en la que mi Madrid se tiñó de malva). Me llevó mi buen amigo y abogado Raúl. Meses después me invitaron al aniversario que tuvo lugar el pasado mes de mayo, y desde entonces, es mi terraza preferida (con permiso de las otras que menciono en este artículo). Es muy difícil competir con este entorno tan amigable, del que tengo que destacar su personal que derrocha simpatía y cariño: siempre atentos, te asesoran para conseguirte una mesa cuando esta quede libre.

Además, en su primer aniversario, su nuevo chef ha decidido apostar por la continuidad en la carta y reinterpretar con su sello personal las tapas y los platos más castizos. Manuel Berganza consiguió una estrella Michelin con el restaurante Andanada 141 en Nueva York. Hoy recupera sus chipirones afogados para la carta de Picalagartos. Sus propuestas también pueden disfrutarse en forma de pequeños platillos en la azotea del restaurante, con vistas 360º y una carta propia de cócteles y otras bebidas. El perfil internacional del nuevo chef lo avalan sus trabajos en EEUU, Singapur, Rusia o México y su participación en el reallity de Netflix The Final Table. Y las impresionantes vistas lo avala mi Iphone y las 100 fotos que me he sacado desde sus sofás.





2. La terraza del Hotel Wellington con Laurent-Perrier: Nos bajamos un poco a la tierra... pero lo podemos hacer con uno de mis espumosos preferidos (del que ya he hablado en numerosas ocasiones en la Cata de Katy), y con este champagne volar al cielo de Madrid desde el icónico y lujoso hotel ubicado en la Calle Velázquez. Y es que, como dice su lema, la terraza del emblemático Hotel Wellington se viste de rosa.

Para ahondar más sobre este manjar enológico, la Cuvée Rosé nació en 1968 gracias a la audacia y el saber hacer de la Maison Laurent-Perrier. Con la exigencia de la búsqueda de la perfección en todas las etapas de elaboración, la Cuvée Rosé se elabora exclusivamente con Pinots Noirs.

Más allá de esta pequeña reseña técnica del vino, he de decir que no hay combinación más perfecta que una copa de este vino con una ostra. Por 18 euros puedes probar ambos regalos de la naturaleza en un lugar perfecto para refrescarte este verano.

También mi adorados vinos de Chivite están presentes en este rincón del hotel, en el que la intimidad y el silencio priman por encima de otros placeres sensoriales.

3. La terraza Domo del Hotel NH Eurobuilding: Seguimos en la tierra... y, para los que trabajan por la zona del Bernabeu, Plaza Castilla, Nuevos Ministerios, Castellana y lugares colindantes, me parece que este sitio es perfecto para un ‘afterwork’ este verano.

Si lo que buscas es un sitio en el que poder disfrutar de las tardes de verano con un gintonic y que tenga “rollo”, Domo va muy bien.

A favor de este sitio, tengo que confesar que el pasado 21 y 22 de junio Domo ha acogido las creaciones gastronómicas de StreetXO de Dabid Muñoz y fue un éxito absoluto.

4. La terraza del Hotel InterContinental de Madrid: De cevicherías va la cosa. El fantástico jefe de cocina del Intercontinental, Miguel de la Fuente, y el chef peruano Máximo Iparraguirre traen esta fusión de cocinas entre la mediterránea y la iberoamericana (si me permite acuñarlo así, pues creo que los ceviches no es sólo cosa de Perú). Me dejé caer por la terraza un viernes, y viví un elegante showcooking de todas las variedades de ceviches que puede haber. Por otro lado, tengo que hacer una especial mención a la frondosa vegetación y sus eclécticas esculturas Art Deco que decoran uno de los ambientes más exclusivos de la capital, abierto todos los días de verano.

Hablando de ceviches, muero si no os cuento el taller de cocina al que asistí en Sànchez Romero (el de la Calle Castelló esquina con Goya) la semana pasada. Resulta que Sànchez Romero hace con frecuencia este tipo de showcooking pero en petite comité. El siguiente va a ser el ...