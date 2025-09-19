Aceptaron una supuesta ayuda para volver a casa y acabaron víctimas de una agresión sexual en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de una agresión sexual registrada en la madrugada del pasado 8 de agosto, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. Tras pasar a disposición judicial, ambos han ingresado en prisión preventiva, según informó el cuerpo policial.

Los hechos

Alrededor de las 05.00 horas, dos jóvenes esperaban un taxi para regresar a sus domicilios cuando aceptaron subirse a un vehículo ocupado por los ahora detenidos, que se ofrecieron a llevarlas. Minutos después, los varones detuvieron el coche en una zona apartada del núcleo urbano e intentaron forzar sexualmente a ambas.

Una de las jóvenes logró zafarse tras propinar un fuerte golpe a uno de los presuntos agresores y huyó del lugar, alertando de inmediato a los servicios de emergencia. La segunda víctima no pudo escapar y fue agredida sexualmente. Posteriormente, los autores la abandonaron cerca de un bar en el extrarradio del municipio, donde recibió una primera asistencia.

La Policía Nacional activó de inmediato la investigación y los agentes localizaron el vehículo implicado y, a partir de ahí, identificaron a los presuntos autores, que fueron detenidos días más tarde. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó el ingreso en prisión de ambos.