Casi la mitad de los niños en Canarias se quedan sin vacaciones este verano

Uno de cada tres niños en España no podrá disfrutar de unas vacaciones este verano. Así lo ha advertido la organización Save the Children tras analizar los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que señala que 2.835.000 menores (el 33% de la población infantil del país) se quedarán sin playa, sin montaña y, en muchos casos, sin un simple descanso.

Canariasse encuentra entre las comunidades más golpeadas por esta realidad, con casi la mitad de los niños (47%) privados de la posibilidad de unas vacaciones. Le siguen Andalucía (46,6%), Ceuta (45,9%) y la Comunitat Valenciana (41%). Las cifras no solo revelan desigualdad, sino también una situación de emergencia social que afecta especialmente a los territorios con mayores tasas de pobreza infantil.

"La pobreza infantil no solo limita las oportunidades presentes de niños y niñas, sino que también compromete su futuro, perpetuando ciclos de exclusión social y desigualdad", ha subrayado Yolanda Carmona, coordinadora de programas de Save the Children, quien ha puesto el foco en las dificultades estructurales que atraviesan muchas familias canarias.

El coste de una vacaciones, inasumible

Según cálculos del informe Coste de la Crianza elaborado por la organización, las actividades vacacionales pueden suponer más del 20% del gasto anual en la crianza de un menor, un porcentaje inasumible para muchas familias en situación de vulnerabilidad. En regiones como Canarias, donde la inflación y los precios del transporte interinsular o de alojamiento complican aún más el acceso a espacios de ocio, la situación se agrava.

A este panorama se suma el cierre de los comedores escolares durante el verano, lo que deja a miles de niños sin acceso a una alimentación equilibrada. El 7% de los menores en España no puede comer carne, pescado o proteínas vegetales con la frecuencia mínima recomendada, y en comunidades como Canarias, el porcentaje podría ser aún mayor, según apuntan desde la ONG.

Campamentos solidarios como única alternativa

Ante esta realidad, Save the Children ha puesto en marcha campamentos de verano en distintas regiones del país para ofrecer a 1.500 niños en situación de pobreza unas vacaciones dignas. Si bien actualmente no se han confirmado colonias urbanas en Canarias, la organización no descarta extender su cobertura a las Islas en futuras ediciones ante la gravedad de los datos. "Para muchos de estos niños, son sus únicas vacaciones", afirma Carmona. "Además, para sus familias representan una oportunidad de conciliación, en un contexto donde conciliar es un auténtico tetris diario", añade.

Los campamentos, que se desarrollan durante el mes de julio, incluyen excursiones a la naturaleza, playas, piscinas, visitas culturales, talleres y refuerzo educativo. En zonas afectadas por fenómenos meteorológicos extremos, como la DANA en Valencia, se han implementado talleres psicoemocionales con apoyo de especialistas para ayudar a los menores a gestionar sus experiencias traumáticas.

Además, estos espacios garantizan al menos una comida saludable al día, algo que para muchas familias vulnerables es el único sustento nutricional completo que pueden ofrecer a sus hijos durante el verano.

Llamamiento a las instituciones

Desde Save the Children reclaman a las administraciones públicas una mayor implicación para combatir la pobreza infantil de forma estructural, más allá de campañas puntuales o ayudas temporales. "En territorios como Canarias, con una elevada tasa de desempleo y precariedad laboral, las políticas de infancia deben ser una prioridad", concluye Carmona.