Clavijo acusa al Gobierno central de incumplir el fallo del Supremo sobre los menores migrantes: “No han querido cumplirlo”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lanzado duras críticas este jueves contra el Ejecutivo central, al que acusa de incumplir deliberadamente el auto del Tribunal Supremo (TS) que obliga al Estado a asumir la tutela de los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo. En declaraciones a los medios tras inaugurar en Madrid la jornada “Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida”, organizada por la Administración canaria, el nacionalista ha señalado directamente a los Ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

“No ha habido voluntad de ejecutar la resolución del Supremo. Han tenido dos años para hacerlo y no lo han hecho porque no han querido”, afirmó tajante Clavijo, aludiendo a la primera orden judicial que instaba al Gobierno central a intervenir en la protección de estos menores. Sus declaraciones llegan el mismo día en que el TS ha reiterado su mandato al Estado, advirtiendo de que, si no cumple con la sentencia, se adoptarán medidas coercitivas. El fallo responde a la situación de colapso que vive el sistema de acogida en Canarias, desbordado ante la llegada creciente de menores migrantes no acompañados.

Durante el acto, el presidente canario lamentó la falta de sensibilidad por parte de algunas áreas del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la gravedad de la situación: “No todo el mundo en el Gobierno de España ha entendido lo que está ocurriendo. Y me refiero, por supuesto, al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Estado y también a la ministra de Migraciones”.

Clavijo expresó además un sentimiento “agridulce” ante la resolución judicial. Por un lado, manifestó “satisfacción” porque se reconoce el argumento que Canarias lleva defendiendo desde hace años. Pero por otro, mostró “amargor” por los derechos vulnerados de estos niños y niñas que, según indicó, deberían haber estado protegidos por una red internacional de asilo.