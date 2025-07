Dormir como Jennifer López en Canarias: así es el renovado Hotel Botánico de Puerto de la Cruz

Lujo sostenible, alta gastronomía y exclusividad total: así se define el nuevo Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden tras una ambiciosa reforma que consolida su estatus como uno de los mejores hoteles de Europa. El emblemático cinco estrellas gran lujo de Puerto de la Cruz, en Tenerife, reabre sus puertas con un aire renovado... y con la misma esencia que ha enamorado a celebridades como Jennifer López, Michael Jackson, el Dalái Lama o los Reyes eméritos de España.

Ubicado en el corazón del norte tinerfeño y miembro de The Leading Hotels of the World, el hotel ha culminado una reforma estratégica que mejora sus instalaciones sin perder su elegancia clásica.

Habitaciones como suites presidenciales

Las habitaciones triples han dado paso a estancias dobles más amplias, luminosas y sofisticadas, con baños de mármol italiano, terrazas privadas y tecnología de última generación. Destacan las Ambassador Junior Suites, diseñadas para quienes buscan una experiencia de auténtico confort con toques de alta gama. Todo ello sin perder la atmósfera de calma que caracteriza al hotel.

Un spa de clase mundial

El galardonado Oriental Spa Garden, considerado el mejor spa de hotel de Europa y el Mediterráneo por Condé Nast Johansens, sigue siendo el refugio wellness por excelencia en Canarias. Inspirado en la tradición oriental y rodeado de jardines tropicales, ofrece circuitos termales, tratamientos de autor y programas de salud personalizados.

Alta covina abierta al público

La renovada propuesta gastronómica, liderada por la chef ejecutiva Ría Jahnke, se convierte en uno de los pilares del nuevo Hotel Botánico. Sus cuatro restaurantes –incluido el mediterráneo La Parrilla, completamente reformado– combinan tradición y vanguardia con productos de primera calidad. El flamante horno Josper, que cocina con carbón vegetal, añade un toque único a carnes y pescados, elevando la experiencia culinaria a otro nivel.

Importante: los restaurantes están abiertos al público general, no solo a los huéspedes, lo que convierte al hotel en uno de los destinos gastronómicos más exclusivos del norte de Tenerife.

Reconocimientos que avalan su prestigio

No es casualidad que figuras como Bill Clinton, Gloria Estefan o Sebastián Yatra hayan elegido el Hotel Botánico para alojarse. Su compromiso con la excelencia ha sido reconocido por premios internacionales como:

Traveller’s Choice de Tripadvisor (Top 10% mundial)

TUI TOP Quality Award

Customer Excellence Award de British Airways

Quality Award de Jet2 Holidays

Mejor hotel de lujo de Europa 2025 por FIT Reisen

HolidayCheck Award

Un destino para eventos únicos

El Hotel Botánico también se posiciona como el lugar ideal para bodas y eventos premium. Su evento anual Wedding Glam y sus exclusivos espacios para celebraciones privadas o corporativas lo convierten en un referente en organización de eventos de alto nivel.

Icono que mira al futuro

“El Hotel Botánico vuelve a situarse como un referente de la hostelería de lujo mundial”, aseguró Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque, durante el acto de reapertura oficial, al que asistieron representantes institucionales y empresariales de Canarias. “Con esta reforma, estamos preparados para seguir representando no solo al Puerto de la Cruz, sino a toda la isla”.

Con esta renovación, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden reafirma su lugar entre los hoteles más exclusivos de Europa, ofreciendo una combinación imbatible de bienestar, hospitalidad y distinción.