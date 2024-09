Clavijo avisa de que Canarias llevará el problema migratorio a la Conferencia de Presidentes: "Quiera o no Sánchez"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anticipado este jueves que en la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos pondrá sobre la mesa el problema migratorio que sufren las islas, "quiera o no" el Gobierno. "Quiera o no Pedro Sánchez, va a salir, no puede impedir a los presidentes autonómicos que hablen. Es un problema que nos atañe a todos", ha expresado el presidente canario durante un desayuno-coloquio de Club Siglo XXI, donde ha agradecido el acompañamiento de las comunidades autónomas.

Clavijo ha señalado que le parece bien que el Gobierno quiera que el tema principal de esa reunión de dirigentes autonómicos --se celebrará en Cantabria pero aún no tiene fecha-- sea la vivienda. Pero "cada uno de los presidentes llevaremos nuestros asuntos y se hablará, estoy convencido", ha insistido. Al respecto, ha explicado que el problema migratorio afecta a todo el país porque de los menores migrantes que llegan a Canarias, la mayoría se marchan cuando cumplen 18 años y muchos de ellos, que quieren llegar a Francia, acaban en el País Vasco, que "está lejos pero sufre con intensidad el fenómeno", recordando a la vez que se cumplen 30 años de la primera patera que llegó desde África. Y desde entonces "no hemos sabido dar respuesta", ha lamentado.

Ha querido manifestar, además, que no hay ningún menor migrante desatendido y ha criticado que la Fiscalía recurriera el protocolo canario de atención a menores, suspendido por el Tribunal Superior de Justicia tras ese recurso. "Nos llena de perplejidad que sostenga que un menor con Salvamento Marítimo o Policía Nacional, bajo la tutela del Estado, esté en situación de desamparo o abandono, es un disparate jurídico y moral", ha añadido. "Se supone que el Estado tiene competencias de protección de fronteras", ha indicado, para reclamarle que "no se desentienda de este asunto", que distribuya los recursos que le da para ello la Unión Europea y preste colaboración. "Nada le impide al Estado hacer esa atención inmediata a ellos, la ley les obliga", ha apostillado.

La gestión del Estado, "indecente e ilegal"

Ha defendido que el Ejecutivo canario decidió implantar un protocolo de acogida propio porque el Estado "no estaba cumpliendo el suyo de 2014, incluido la Fiscalía, que no estaba velando por el interés del menor". El Ejecutivo de Canarias, ha señalado, "lo que ha hecho es velar por el interés general del menor, por su seguridad jurídica, porque nos parecía indecente e ilegal lo que había hecho el Gobierno anterior y lo que se estaba haciendo en este caso por la Administración del Estado". Clavijo ha dicho estar convencido de que en las próximas semanas se alcanzará un acuerdo "de Estado, de país" sobre inmigración. "La política tiene que servir para que las cosa vayan bien, no para fracasar y pelearnos", ha dicho, antes de afirmar que está seguro de que PP, PSOE y el Gobierno de España "lo van a hacer".

A la pregunta de qué falta para cerrar el acuerdo, el dirigente ha dicho que el Ministerio de Infancia y Juventud tiene que remitirles una propuesta sobre los criterios y el número mínimo de plazas que tiene que tener cada comunidad para atender a los menores migrantes no acompañados. Porque la inmigración "va a seguir, va a continuar, por muchos muros que levantemos", ha asegurado, para advertir de que, si no hay acuerdo, habrá "más poder de las mafias y más fallecimientos", a la vez que ha cargado contra los que "criminalizan" la inmigración por "postureo político, que intentan sacar rédito del drama humanitario".

Relación "tensa" con el Gobierno

Clavijo, que ha reprochado que el Gobierno central haya decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el protocolo canario de asistencia, ha asegurado que a día de hoy la relación con Moncloa es de tensión. "Es tensa porque, dentro de la estrategia, hay que mover el árbol. Si realmente no elevamos un poco el tono, las cosas no se iban a mover, porque la gente es reacia al cambio. El Estado estaba cómodo: los menores los tenía Canarias, el problema no lo tenían ellos", ha apuntado. No obstante, ha precisado que "nunca" cruza la barrera de lo personal y que su relación con el actual ministro de Política Territorial y anterior presidente de las islas, Ángel Víctor Torres, es buena. Así, el presidente canario ha reivindicado que hicieron el protocolo para ser "más rigurosos con las exigencias y el cumplimiento del Estado y de su obligación".

Sobre si apoyará su partido, Coalición Canaria, para que el Gobierno apruebe los Presupuestos Generales del Estado, Clavijo ha trasladado que eso depende del PSOE. "Nosotros somos un partido de Estado, en el sentido de leales y fieles a la palabra que hemos dado, y hay una agenda canaria que no se está cumpliendo" por parte del Gobierno de Sánchez, ha llamado la atención. En cualquier caso, ha indicado que "España debe tener un presupuesto", pero que es necesario que responda "a las necesidades y a las desafíos que tiene el pueblo canario".

Clavijo ha sido presentado en el coloquio por Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, quien ha destacado que las islas son "claves para la seguridad y estabilidad de toda la UE". "Lo que pasa en Canarias nos afecta a todos los europeos, los canarios no están solos en este momento de crisis", ha incidido.