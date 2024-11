Estafan 22.000 euros a una persona al intentar alquilar una vivienda vacacional en Fuerteventura

La Guardia Civil de Fuerteventura, en el marco de sus labores de combate contra la ciberdelincuencia, investigó el 30 de septiembre a una mujer de 30 años como presunta responsable de los delitos de estafa, suplantación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales, tras haber adquirido dos vehículos mediante créditos fraudulentos en concesionarios de la Comunidad de Madrid, con un valor total de 22.000 euros.

La investigación comenzó después de que la unidad especializada de la Guardia Civil en Fuerteventura, encargada de detectar estafas en línea, fuera informada de los hechos el 11 de abril de 2024, cuando la víctima presentó una denuncia tras intentar alquilar una vivienda vacacional, según informó la Benemérita este martes.

¿Cuáles fueron los hechos?

Los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando la víctima intentaba alquilar una vivienda y había adelantado 150 euros como pago de reserva. Además, había enviado previamente al supuesto arrendador varios documentos personales para formalizar el contrato, los cuales le fueron solicitados bajo el pretexto de agilizar el proceso de alquiler (DNI, nómina, copia de la declaración de la renta, entre otros).

Después de enviar la documentación y realizar el pago al supuesto arrendador, la víctima perdió todo contacto con esta persona, dándose cuenta de que había sido estafada. La situación no terminó ahí, ya que en febrero de 2024, al intentar solicitar un préstamo hipotecario en su banco, le informaron de que la operación no podía llevarse a cabo debido a que tenía varias deudas pendientes relacionadas con otros créditos a su nombre, aunque el denunciante aseguraba no haber contratado dichos servicios.

Ante estos hechos, la Guardia Civil abrió una investigación enfocada en rastrear el origen de los créditos y cómo fueron contratados. Se descubrió que estos créditos provenían de la compra de dos vehículos en concesionarios de Madrid, realizados a nombre del denunciante. Para llevar a cabo estas adquisiciones, se habría utilizado toda la documentación personal obtenida previamente en la estafa relacionada con el alquiler de la vivienda.

La investigación logró localizar los vehículos adquiridos fraudulentamente en Asturias, los cuales fueron transferidos a nombre de la presunta autora de los hechos. Para ello, se utilizaron contratos de compraventa falsificados a nombre de la víctima, lo que permitió realizar estas transferencias.

Recomendaciones para evitar ser estafados

La Guardia Civil recomienda, para prevenir este tipo de situaciones, no compartir información personal con desconocidos o con empresas no autorizadas para manejar esos datos, especialmente en procesos de compraventa de bienes o alquiler de inmuebles.

Estos son los métodos más comunes utilizados por los estafadores para obtener no solo dinero, sino también documentos sensibles que pueden ser empleados posteriormente para realizar estafas a otras personas en nombre de las víctimas, o, como en este caso, para contratar créditos u otros servicios que podrían generar graves perjuicios económicos.