Este es el municipio más feo de Canarias, según la IA: arquitectura moderna y casco histórico nada tradicional

A lo largo y ancho de España, se encuentran pueblos que, con su encanto y singularidad, dejan una huella imborrable en quienes los descubren, compitiendo de igual a igual con los destinos más populares. En múltiples ocasiones, reconocidas publicaciones especializadas en turismo han destacado la belleza de diversos municipios del territorio nacional. No obstante, también existen destinos que, aunque prometen ser idóneos para el viajero, no siempre logran cumplir con las expectativas de todos. Y es que, como se suele decir, la belleza es un concepto subjetivo que depende del ojo que la observe.

Las Islas Canarias, más allá de sus paradisíacas playas y paisajes volcánicos, albergan pueblos que son auténticos tesoros de belleza y tradición. Con su arquitectura pintoresca, calles empedradas y una historia que se refleja en cada rincón, estos municipios cautivan tanto a locales como a turistas. Sin embargo, como ocurre a lo largo del territorio peninsular, también existen municipios que por sus edificaciones, la falta de playa o montaña y la falta de un casco histórico tradicional no son los más bellos.

¿Cuál es el pueblo más feo de Canarias?

No ha sido fácil sacárselo, pero según la Inteligencia Artificial (IA), Puerto del Rosario, en Fuerteventura, es el municipio más feo de Canarias. Aunque tiene su importancia como centro administrativo y comercial, muchas personas consideran que su arquitectura moderna y su estilo nada tradicional no lo hacen tan atractivo visualmente como otros pueblos más emblemáticos de las islas. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenga su propio encanto, especialmente en lo que respecta a su ubicación costera y la vida local.

¿Qué hacer en Puerto del Rosario?

Aunque no sea considerado el municipio más bello del mundo, ni siquiera de Canarias, Puerto del Rosario, al ser la capital de Fuerteventura, ofrece una mezcla interesante de cultura, naturaleza y ocio. La localidad no es tan conocida por sus paisajes de postal como otros destinos de la isla, pero tiene su propio encanto y varias actividades que la convierten en un lugar interesante para explorar.

Puedes pasear por el centro de la ciudad, donde el arte y la historia se entrelazan en museos y exposiciones. La Casa de la Cultura y el Museo de la Sal son espacios donde se puede conocer más sobre la historia local, como la tradición salinera que ha marcado la vida de la isla. Además, el Parque Escultórico de Puerto del Rosario es una joya al aire libre, con impresionantes esculturas contemporáneas que adornan la ciudad.

La costa de Puerto del Rosario también tiene su atractivo. Desde la ciudad, puedes disfrutar de las vistas al mar y sus tranquilas playas, como Playa Chica, ideal para dar un paseo relajante o disfrutar de un baño en sus aguas calmadas. Aunque no es tan turística como otras zonas costeras de la isla, es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la calma que ofrece la ciudad.

Si te gusta conocer más sobre la vida local, puedes acercarte al mercado municipal, donde se venden productos frescos y artesanías típicas de la isla, o caminar por las calles con arquitectura local que combinan lo moderno con lo tradicional. En los alrededores, el paisaje volcánico y las rutas de senderismo también invitan a la aventura, especialmente en sus alrededores más naturales.

Puerto del Rosario también ofrece una buena base para descubrir otros rincones de Fuerteventura, ya que su ubicación central facilita el acceso a lugares emblemáticos como las dunas de Corralejo o las tranquilas playas del sur de la isla.

¿Cómo llegar a Puerto del Rosario?

Para llegar a Puerto del Rosario, la forma más rápida es volar al Aeropuerto de Fuerteventura, que se encuentra a tan solo unos 5 km de la ciudad. Desde allí, puedes tomar un taxi, que en unos 10-15 minutos te llevará al centro de la ciudad, o bien utilizar el autobús público, con una línea directa desde el aeropuerto. También puedes optar por alquilar un coche si prefieres más autonomía para moverte por la isla.

Si ya estás en otra isla del archipiélago, puedes llegar a Fuerteventura en ferry. Las conexiones más comunes son desde Lanzarote, con el ferry que conecta Corralejo en Fuerteventura con Playa Blanca en Lanzarote. Desde el puerto de Puerto del Rosario, puedes tomar un taxi o un autobús para llegar al centro.

Si prefieres el coche, Puerto del Rosario está bien conectado a través de la FV-2, la carretera principal que cruza la isla, lo que te permitirá llegar fácilmente desde cualquier punto de Fuerteventura.