El movimiento de este volcán ha abierto puertas para la energía geotérmica

La reciente actividad volcánica en España ha generado preocupación respecto a la seguridad y estabilidad energética del país. Este fenómeno natural no solo afecta a quienes viven en las cercanías de los volcanes, sino que también plantea importantes desafíos para las infraestructuras y la gestión de recursos renovables.

España es conocida por su diversidad geológica, valles, mesetas, montañas y cómo no, volcanes. Si bien las erupciones volcánicas en el país no son frecuentes, cuando ocurren, pueden tener impactos significativos en diversos sectores, incluido el energético. Por ejemplo, la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma en 2021 es un recordatorio reciente de estos efectos tanto a la población local como a las infraestructuras, sin embargo, no todo pueden ser malas noticias.

Impacto de los volcanes en la extracción de energía

Como resultado de muchas erupciones volcánicas o movimientos sísmicos provocados por la actividad volcánica, las infraestructuras energéticas, como las plantas de energía, las redes de distribución y los sistemas de almacenamiento, pueden verse seriamente afectadas. Resulta obvio que las erupciones pueden dañar físicamente estas estructuras o provocar apagones debido a la acumulación de cenizas y la actividad sísmica puede comprometer la integridad de las instalaciones energéticas.

Pero, como bien se mencionó antes, no todo lo que concierne a la actividad volcánica es negativo. De hecho, España se encuentra en vilo ante el movimiento de un volcán abierto recientemente del que podremos extraer energía en el campo de las renovables. Esta fuente se llama energía geotérmica y usa el calor interno de la tierra para sacar del subsuelo aguas hirviendo con las que se puede generar carga eléctrica.

El proyecto para extraer energía geotérmica en España

En el país ya existe un proyecto llamado Sage4Can Energía Geotérmica Somera para las Islas Canarias, este proyecto trabaja con la geotermia somera que aprovecha el calor que se almacena en los primeros metros del subsuelo, normalmente hasta unos 100 metros de profundidad. Así, se usa para la aclimatación de edificios y la producción de agua caliente.

En El Hierro y Lanzarote, se han llevado a cabo ensayos de respuesta térmica en las coladas del volcán Tajogaite en La Palma, con el objetivo de evaluar la capacidad del suelo para transferir calor y desarrollar métodos de climatización geotérmica eficientes. Juan Carlos Santamarta, profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) e integrante del proyecto, señala que estos ensayos representan un avance significativo, siendo los primeros de su tipo en Canarias.

Desafíos en la extracción

El principal desafío de esta tecnología es la inversión inicial necesaria para realizar los sondeos, esenciales para comprender cómo responde el suelo. A pesar de esto, los avances recientes en la extracción y utilización de energía geotérmica prometen un futuro energético más sostenible para España.