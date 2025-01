Sólo hay dos en España y uno está en Canarias: descubre en las islas uno de los 50 mejores restaurantes italianos del mundo

Canarias es tierra de sol, playas, envidiable clima, hermosos paisajes y una infinidad de atractivos más, entre los que se encuentra también la comida. Y en este contexto, si mencionamos al municipio de Adeje todo parece tener aún mayor sentido, siendo este lugar todo un ejemplo de excelencia gastronómica y representante de la alta cocina en las islas.

Pues así, con la mente y los sentidos ya puestos en Adeje, especialmente el paladar, nos vamos despidiendo de un 2024 que para algunos ha sido inolvidable. Y sino que se lo digan al aclamado chef Niki Pavanelli, natural de Bolonia y líder del restaurante Il Bocconcino en Costa Adeje, quien tras años de arduo trabajo en su propio espacio dentro del hotel Royal Hideaway Corales, pudo disfrutar de una merecida recompensa en forma de premios. Llegó así la tan deseada estrella Michelin, catapultándolos a la élite mundial gastronómica.

Y por si aun no supiéramos la excelencia que lo define, entramos a la web de la Guía Michelin y esto es lo que dice de este increíble establecimiento culinario: "¿Un italiano realmente diferente? En el Royal Hideaway Corales Suites tienes uno que no te defraudará, pues disfruta de una maravillosa terraza (recomendamos comer o cenar en ella si hace buen tiempo) y reproduce el recetario trasalpino desde un punto de vista bastante moderno y progresivo, con el aliciente de usar siempre (salvo los irremplazables quesos Pecorino y Parmesano) el producto autóctono de la isla. El chef Niki Pavanelli, que es natural de Bolonia y se suele pasar por las mesas para explicar los platos, enriquece el servicio a la carta con dos completos menús (Identidad e Il Bocconcino). No te pierdas el punto actualizado de su Carbonara 3.0, los recuerdos a la abuela (la nonna) que el chef busca con Il Tortellino o, finalmente, el postre La scarpetta, con el que nos invita a descubrir la irrenunciable técnica italiana (de ahí viene la expresión "fare la scarpetta") que consiste en rebañar el plato con el pan, hasta dejarlo limpio, como símbolo de aprobación".

Todo un logro que, lejos de quedar ahí, sumó otro más antes del cierre del año. Y es que ahora, su restaurante, considerado uno de los mejores italianos de España, ha sido distinguido además como uno de los mejores del mundo fuera de Italia. Así lo ha designado la guía 50 Top Italy, que anualmente selecciona los mejores establecimientos de cocina italiana, dentro y fuera del país.

Los mejores restaurantes italianos del mundo: sólo dos en España

Atendiendo al 50 Top Italy, el mejor restaurante italiano fuera de Italia se encuentra en Río de Janeiro. Hablamos del Cipriani, el cual dirige el chef Nello Cassese. Un restaurante top que en dicha publicación lo describen así: "Ubicado en el paseo marítimo más emblemático del mundo, este chef originario de Campania ofrece un pedazo de Italia a través de su técnica, pasión y una cuidadosa selección de ingredientes".

Desde la capital carioca volamos por el mundo a otras ciudades no menos impresionantes como la bella París, Toronto, Shanghái y Nueva York, que son las que completan el top 5 de este ranking, en el cual, además, está representada España, sí, pero solo por dos restaurantes.

Y es que únicamente dos han sido los restaurantes italianos presentes en nuestro país que han logrado ser reconocidos entre los 50 mejores del mundo. Uno de ellos es Orobianco, en Alicante, liderado por el chef Andrea Drago y ubicado en una colina con espectaculares vistas al Mediterráneo, tal y como destaca la guía. El otro, como decíamos previamente, se halla en Canarias, y no es otro que Il Bocconcino de Niki Pavanelli. En concreto, a este tesoro gastronómico de Adaje lo describen como "un refinado restaurante italiano en la isla de Tenerife, que cuenta con pequeños y perfectos Tortellini con crema de leche; Passatelli con caciucco y col negra, Vitellato de atún, homenaje a Antonino Cannavacciuolo".

Sin duda, visitarlo puede ser una buena forma de celebrar el comienzo del 2025 y dar la bienvenida a todo lo que vendrá. Avenida Virgen de Guadalupe 21, La Caleta, Adeje (38679). Apunten esta dirección, disfruten y... Felice Anno Nuovo!