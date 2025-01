Víctor de Aldama guarda silencio en Canarias

El empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla y comisionista del 'caso Koldo', ha optado por guardar silencio en su comparecencia ante la comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario en la pandemia de covid 19.



Aldama, que ha acudido a la comisión de investigación acompañado de una abogada, no ha hecho uso de su turno inicial de palabra por un tiempo de diez minutos ni ha respondido a casi ninguna de las preguntas formuladas por los diputados.



Solo ha hecho unas pocas excepciones, una de ellas a raíz de la pregunta de quién es la persona junto a quien aparece en una fotografía que el diputado de Vox Nicasio Galván le ha exhibido, y ha afirmado: "el presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez.



También le ha dicho a Galván "presuntamente, por favor", cuando el diputado de Vox hacía un repaso de los hechos por los que está siendo investigado en la Audiencia Nacional.



Cuando el diputado del PP Fernando Enseñat se ha interesado por si sabe cómo se llama el expresidente de Canarias y actual ministro de Administraciones Públicas y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que "perfectamente".



El momento de mayor tensión se ha producido cuando la diputada del PSOE Nira Fierro ha recordado su ingreso en prisión por el llamado 'caso hidrocarburos'. "Vaya a lo que tiene que ir", le ha espetado Aldama a la diputada socialista, antes de que el presidente de la comisión de investigación, Raúl Acosta, lo llamara a capítulo y le pidiera que guardara silencio.



La citación de Aldama en el Parlamento de Canarias responde a los diferentes contratos para la provisión de mascarillas por los que el ejecutivo canario adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión 12 millones de euros, y a Eurofins Megalab para la realización de test de coronavirus para poder viajar, por 5,3 millones.



"No voy a contestar", ha dicho en repetidas ocasiones Aldama, que no ha hecho comentario alguno sobre si las empresas para las que presuntamente ejerció de intermediario recibieron un trato de favor o si tuvo contactos con miembros del anterior Gobierno de Canarias.



Nira Fierro (PSOE) le ha reprochado al compareciente su silencio en la comisión parlamentaria, lo cual le "delata", pues si sostiene las acusaciones contra diferentes cargos socialistas que ha vertido en sede judicial o en varios medios de comunicación "podría cometer un delito".



Ha hecho hincapié en que hoy tenía la oportunidad de aportar pruebas que sustenten esas acusaciones, que en realidad son "una mera patraña, calumnias como una casa", como que Ángel Víctor Torres le pidió comisiones "personalmente o a través de terceros" o que hizo uso de "un piso para encuentros con señoritas" en Madrid.



"No ha aportado una sola prueba, ni siquiera indiciaria, de las graves acusaciones que cobardemente ha proferido", le ha afeado también a Víctor de Aldama, y ha añadido: "usted no tiene nada de credibilidad".



El diputado del grupo Nacionalista Canario (CC) José Alberto Díaz Estébanez ha coincidido con Fierro en que "no es lo mismo" hacer determinadas afirmaciones "en una emisora de radio que en una comisión de investigación", y aunque ha dicho entender sus razones, ha admitido que su decisión de guardar silencio le causa "una profunda decepción". En este sentido, esperaba el portavoz de CC que "al menos se reiterara en sus declaraciones" en los medios y en sede judicial, y ha añadido: "hay silencios muy reveladores. Y el suyo lo es".



Díaz Estébanez ha intentado, sin éxito, que el compareciente le respondiera si la petición del PSOE, que ejerce la acusación popular en el 'caso hidrocarburos', de que regrese a prisión es "un intento del PSOE de que no hable", o "si no le produce rubor" que haya pasado a ser "un ilustre desconocido".



Fernando Enseñat (PP) le ha recriminado que no haya contribuido a "arrojar luz" sobre lo que sucedió con la compra de mascarillas en Canarias, aunque comprende que "está en su derecho"; "una pena" para Nicasio Galván, (Vox), por cuanto Aldama es, a su juicio, "la persona indicada para levantar alfombras en Canarias".



Esther González (Nueva Canarias) se ha abstenido de interrogar al compareciente al juzgar "un sinsentido enumerar una retahíla de preguntas" una vez que avanzó que se acogía a su derecho a no declarar.