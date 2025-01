Torres, reelegido secretario general del PSOE en Canarias

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, ha sido reelegido este domingo como secretario general del PSOE en Canarias. La reelección tuvo lugar durante la ceremonia de clausura del XV Congreso Regional del PSOE canario, que se celebró en el Magma Arte & Congresos del municipio de Adeje, en Tenerife.

El 5 de diciembre de 2024, Ángel Víctor Torres presentó su candidatura para la reelección como secretario general del PSOE Canarias, dentro del plazo estipulado en el calendario del XV Congreso Regional de las y los socialistas canarios, según informó el partido en un comunicado de prensa en ese momento.

Al ser el único candidato registrado y tras la verificación y validación de los avales presentados, la normativa del PSOE establece que no es necesario realizar ninguna votación antes de su proclamación como secretario general.

La ceremonia comenzó al ritmo de Start Me Up, de The Rolling Stones, mientras Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez llegaban al Palacio de Congresos, rodeados de una cálida bienvenida por parte de los socialistas y las socialistas tinerfeños.

Al inicio del acto de clausura, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del PSOE, Carolina Darias, tomó la palabra para dar la bienvenida y motivar a sus compañeros con un “¡a por todas!” de cara a las próximas elecciones de 2027, pero también para destacar la importancia del trabajo diario en Canarias.

Durante la sesión de este domingo, se aprobó lanueva Comisión Ejecutiva, en la que se resalta la presidencia del partido, que continúa en manos de José Miguel Rodríguez Fraga, así como la secretaría de Organización, que recae nuevamente en la socialista Nira Fierro, quien obtuvo el 78 % de los apoyos.

Para el secretario general de los socialistas canarios, la política “no consiste en insidiar, calumniar, difamar o utilizar lo peor de cualquier cosa, el bulo, la mentira y el engaño para intentar destruir al rival político. Y no solamente destruirlo en lo político, sino en todas las facetas de la vida”. En este sentido, le deseó al presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, “todo el ánimo, toda la fuerza, porque sé lo que eso significa”.

“Tenemos nuestra fortaleza presente a nuestro lado, aunque no se les vea, que es hasta el último militante de nuestra organización y a la gente de bien. Y eso es fundamental para seguir caminando. Ahí no nos van a tumbar. Por eso, por Canarias, más PSOE”, ha resaltado.

Trayectoria de Ángel Víctor Torres

Ángel Víctor Torres ha tenido una destacada trayectoria política en Canarias. Inició su carrera en el ámbito local, donde fue concejal en el Ayuntamiento de La Laguna. Posteriormente, dio el salto a la política regional, siendo elegido presidente delGobierno de Canariasen 2019, cargo que ocupó hasta 2023. Durante su presidencia, trabajó en áreas clave como la sanidad, la educación y la lucha contra la crisis económica derivada de la pandemia.

En 2017, accedió al cargo de secretario general del PSOE Canarias durante el 13º Congreso Regional y fue reelegido en 2021. Además, desde noviembre de 2024, compagina su rol como secretario general del PSOE en Canarias con su puesto como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, tras haber sido designado para este cargo por Pedro Sánchez.

A lo largo de su carrera, Torres ha sido reconocido por su capacidad de liderazgo tanto a nivel regional como nacional, enfrentándose a retos importantes y consolidándose como una figura clave del PSOE en Canarias.

El también ministro del Gobierno español ha sido reconocido por su pragmatismo, su habilidad para gestionar crisis y su capacidad para llevar adelante una agenda progresista que ha marcado una diferencia significativa en la política canaria. Con una fuerte vinculación al PSOE, ha sido un pilar fundamental para el partido, tanto a nivel regional como en sus responsabilidades nacionales.