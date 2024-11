Cantabria exige una solución definitiva y gratuita para captar agua del Ebro

Un solución inmediata y con ganratías para el abastecimiento de agua en Cantabria. El Gobierno de cántabro exige una solución "definitiva y gratuita" sobre la concesión aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que permite a la Comunidad captar agua del pantano del Ebro, una autorización que finalizará el próximo 1 de marzo de 2025.

Así lo ha solicitado de forma contundente el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, tras reunirse con la Comisión de Seguimiento del convenio para el abastecimiento de agua a Cantabria, en la que participó la empresa pública Acuaes, dependiente del propio Ministerio.

"No estoy dispuesto a que seamos cántabros de segunda y a que llegue ese 1 de marzo y sigamos sin resolución", ha afirmado Media, quien ha recordado que desde el mes de enero de este año su departamento sigue esperando una respuesta por parte del Ejecutivo central.

En este sentido, Media ha afirmado que los cántabros "necesitamos tener garantizado" el agua que pueda llegar a ser necesario desde ese pantano del Ebro y ha mostrado su intención de volver a solicitar por carta a la ministra, Teresa Ribera, y al secretario de Estado, Hugo Morán, una solución definitiva ante una situación que ha calificado como "intolerable".

Necesidad de agua todos los años

"En Cantabria, aunque pueda parecer que no, necesitamos agua todos los años. Nosotros tenemos nuestra capacidad hidráulica en nuestras propias captaciones, pero en verano no es suficiente y necesitamos que esa captación, ese trasvase de ese pantano del Ebro hacia Cantabria, esté resuelto de forma definitiva y de forma gratuita y permanente, como tienen el resto de comunidades autónomas que se surten del pantano del Ebro. Nosotros no tenemos por qué ser diferentes", ha asegurado.

Media ha explicado que transmitió a Acuaes la "grandísima preocupación" del Ejecutivo autonómico por encontrarnos en el mes de noviembre y no tener respuesta a este tema "absolutamente prioritario para Cantabria", a pesar de las continuas solicitudes registradas por escrito al departamento de Teresa Rivera desde enero de este año.

"No podemos vivir en esta incertidumbre cuando es un tema que debería estar resuelto hace muchísimo tiempo", ha afirmado.

Además, el consejero ha denunciado que Cantabria no solo tenga que devolver lo que capta del pantano del Ebro, sino, además, pagar el coste económico que supone remontar esa agua desde la cuenca del Besaya hasta el embalse, a diferencia de otras comunidades autónomas que "ni devuelven el agua que captan ni pagan por él", aunque el pago de estas cantidades en estos cuatro años le corresponde al Ministerio.

"Cantabria somos un convidado de piedra que lo único que hace es pagar", ha expresado Media, quien ha asegurado que "no somos ciudadanos de segunda" y ha defendido que "necesitamos ese agua y no vamos a tolerar bajo ningún concepto que se nos quite".

El consejero ha recordado que en el año 2023 Cantabria captó 2,16 hectómetros cúbicos del pantano, lo que supone un 0,4% de la capacidad de almacenamiento del pantano "que está prácticamente en su totalidad en territorio cántabro y que se llena con el agua del Ebro, Izarilla e Híjar y con la nieve de la Cordillera Cantábrica".

Además, en este año 2024 Media ha destacado que tan solo ha sido necesario tomar 1,3 hectómetros cúbicos del pantano, es decir, el 0,24% de su capacidad. Por otra parte, ha explicado que en el año 2022 desembalsó 30 metros cúbicos por segundo, es decir, 2,6 hectómetros cúbicos al día para otras comunidades autónomas, no para Cantabria; y en el año 2023 otros 18 metros cúbicos por segundo, lo que supone 1,5 hectómetros cúbicos al día.

"No estamos dispuestos a seguir esperando, Cantabria quiere respuestas y los cántabros las van a exigir", ha sentenciado.