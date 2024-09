Cantabria, al límite del desbordamiento: las mareas vivas mojan la región, tocando el borde de muelles y aceras

Se la esperaba y no faltó a su visita a la región cántabra, aunque su paso no fue tan intenso como se pronosticó que podría ser, por fortuna. La comunidad autónoma, precavida, se preparó para ello y ciudades como Santander o Castro Urdiales pusieron algunas medidas en marcha para evitar males mayores. Pese a ello, la gran marea extraordinaria, anunciada días atrás, llegó este jueves y afectó a Cantabria provocando un notable y poco común aumento en el nivel del mar, tal como se había previsto, si bien no causó inundaciones, puesto que no llegó a desbordarse.

El servicio de emergencias 112 no recibió avisos relacionados con este fenómeno a lo largo del día, según informaron fuentes del Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria. A modo de precaución, se había activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Cantabria (PLATERCANT), dado que se esperaba la marea más alta de las últimas tres décadas.

Numerosos curiosos se acercaron a las playas y paseos marítimos, como el de Santander, para observar el inusualmente alto nivel del mar, que superaba con creces lo que la mayoría había visto antes, llegando a rozar el borde de algunos muelles, aceras y construcciones.

En total, durante la jornada se registraron dos pleamares, siendo la de la tarde, alrededor de las 18:15 horas, la más alta, con una previsión de 4,96 y 5,27 metros, respectivamente. Tanto esta pleamar como la primera, ocurrida poco antes de las 6:00 de la madrugada, no causaron incidencias, aunque estuvieron a pocos centímetros de hacerlo.

En cambio, durante los momentos de bajamar, varias playas se vaciaron, revelando una mayor cantidad de arena de lo habitual, al mismo tiempo que diversos barcos quedaron varados sobre ella al quedarse sin agua.