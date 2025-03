Escenario Santander acogerá el VI Festival de Jazz del 28 de julio al 2 de agosto con seis conciertos

Escenario Santander acogerá del 28 de julio al 2 de agosto el VI Festival de Jazz de Santander, organizado por la Asociación Arcadia y que contará con un total de seis conciertos, uno más que en ediciones anteriores.

El programa incluirá un homenaje al "legendario" pianista Oscar Peterson por el centenario de su nacimiento; un concierto de Gipsy Jazz; otro de saxos; la presentación por primera vez en Europa de una vocalista que ha ganado varios premios en Estados Unidos, Laura Anglade; el grupo de Ben Patterson; y como clausura un Festival All Stars dedicado a la memoria del productor de jazz Norman Granz.

Como en años anteriores, los conciertos de Escenario Santander estarán precedidos y prolongados por Jam Session, de forma que en esta edición participará el saxofonista inglés Ray Gelato acompañado por la cantante británica Emma Smith, dos años ganadora del premio a la mejor vocalista del British Jazz Awards.

Abonos

Los abonos para asistir al festival podrán adquirirse desde el lunes 17 y durante un mes al precio de 90 euros a través de la web www.santanderescenario.com. A partir del 17 de abril, ya se podrán comprar entradas para cada concierto.

La línea de la programación es "continuista en cuanto a la de los años anteriores", sobre todo en variedad de formatos y grupos, con especial atención al jazz vocal y a artistas nuevos. Este año en la apertura, el 28 de julio, se contará con Emma Smith, reciente ganadora del BRIT en la sección de jazz vocal, que estará acompañada por el saxofonista Ray Gelato.

Desde 2020

Ambos participarán en otra de las líneas características de este festival, que no se reduce a los conciertos, sino "a las Jam Session tanto antes como después de los conciertos, lo que permite expandir los límites de la actuación principal", ha recordado Pérez Trespalacios. De la misma manera se retoma la idea de concierto de grupo más amplio, el último día, el sábado 2 de agosto, con el denominado 'All-Star Jam Session' con dos baterías, liderado por Ben Paterson.

Asimismo, y tras el "éxito" que tuvo un anterior concierto de jazz gitano, se ha programado el 30 de julio 'Stoleto & Mozes Rosenberg', interpretando la música de Charles Chaplin.

Otra figura destacada del jazz, Lew Tabackin, actuará el martes 29 de julio con la 'Lew Tabackin Quartet', mientras que el día 31 tendrá lugar el 'Concierto homenaje por el centenario de Óscar Peterson', que contará con algunos de sus músicos y que enlaza con la idea de homenajes realizado en ediciones anteriores. La programación contará también con conferencias y clases magistrales, aún por programar, así como novedades como las actuaciones en otras poblaciones de Cantabria, entre las que se tienen confirmadas Medio Cudeyo y Santa María de Cayón.

El Festival de Jazz de Santander se creó en el año 2020 ya que, pese contar con eventos dedicados a la música clásica, antigua, contemporánea y diversos festivales, no había ninguno enfocado en el jazz. La asistencia en 2024 superó, incluidos los conciertos en Medio Cudeyo y Sarón, los 3.700 espectadores, y los conciertos de Emmet Cohen Trio con Ekep Nkwelle, Gypsy Swing Jam Session, y New York All -Star Saxophone Band acompañado del Trio Europa acabaron con todas las entradas a la venta.