El Consejero de Sanidad afirma que mantener abiertas todas las camas en los hospitales "es un gasto que no nos debemos permitir"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha indicado que mantener abiertas todas las camas en los hospitales de la región porque "es un gasto que no nos lo debemos permitir como dinero público".

Así lo ha reconocido Fernández durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Toledo donde ha explicado que la Administración regional dispone de contratos "ágiles", que permiten habilitar esas camas "en menos de una hora, si es necesario ponerlas en marcha.

"Las camas están todas a disposición. Pero nadie duda que durante el verano las personas se van de vacaciones, no solo los profesionales, también los pacientes a los que su enfermedad se lo permite", ha afirmado el consejero.

"Los recursos públicos han de utilizarse de manera correcta. No podemos tener camas abiertas que no vayan a estar siendo utilizadas porque es un gasto que no nos lo debemos permitir como dinero público", ha afirmado Fernández.

"No tabicamos, no hacemos ningún tabique para cerrar ninguna planta, no mandamos ninguna cama al sótano", ha señalado el máximo responsable de Sanidad en Castilla-La Mancha a lo que ha añadido que "tenemos todas las camas a disposición, y si queremos jugar a la guerra de cifras somos la segunda comunidad que menos camas prevé que va a tener que utilizar en verano".

Planes de contingencia

De otro lado, y preguntado por las quejas de la Junta de Personal con la Gerencia de Atención Integrada de Albacete que reclama más medios pare encarar el verano, el consejero ha apuntado que "los planes de contingencia los hacemos pensando en la actividad que vamos a tener, pero estamos abiertos a cambiar esa contingencia si los planes cambian, evidentemente. Si donde pensamos que vamos a tener 100 intervenciones de neurocirugía al final son 120, tenemos que hacer 120, y tenemos posibilidades de esos contratos, tenemos posibilidades de esas camas, tenemos posibilidades de esos quirófanos".

En cuanto al plan anunciado por el Ministerio de Sanidad para fortalecer y retener a profesionales, el responsable de este área ha indicado que el plan del Gobierno de Castilla-La Mancha es contar con esta estrategia.

"Cuando llegamos al Gobierno en el 2015 formábamos 192 especialistas en todo Castilla-La Mancha y ahora formamos algo más de 500. Por lo tanto, el cambio es radical", ha concluido Fernández.