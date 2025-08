El cura de Valdepeñas estalla contra los abusos en el campo: "50 euros por 12 horas es una vergüenza"

El párroco de Valdepeñas (Ciudad Real), Emilio Monte, ha vuelto a captar la atención pública, y esta vez con una gran oleada de apoyo, tras pronunciar una contundente homilía en la que denuncia la precariedad laboral de los temporeros extranjeros que cada verano llegan a Castilla-La Mancha para trabajar en las campañas agrícolas.

Sus declaraciones, difundidas a través de redes sociales por el periodista Sebas Maspons y viralizadas en cuestión de horas, han sido valoradas como una valiente defensa de los derechos humanos y laborales en un sector donde la explotación persiste con frecuencia.

"El jornal son ocho horas, no son doce. Y si son doce, se pagan las horas extra. Porque sea gente pobre o humilde, no te voy a dar 50 euros porque estés 12 horas", afirmaba el sacerdote desde el altar de la Parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia.

Durante su intervención, Monte no se limitó a hablar del salario. También abordó la falta de condiciones dignas en los alojamientos ofrecidos a muchos trabajadores temporales. “Si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. No digo el hotel Hilton, pero ni mucho menos un lugar donde no viviría ni yo ni mis hijos”, criticaba.

A su juicio, el hecho de que se trate de personas extranjeras o en situación de vulnerabilidad no justifica que se les trate con menos respeto o se les niegue una vivienda digna.

También lanzó un claro mensaje sobre la obligación de dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, subrayando que no se trata solo de una cuestión legal, sino ética. "Aunque luego nos demos golpes de pecho, los derechos escatimados al pobre, Dios no los olvida nunca porque es aprovecharte del más débil", subrayaba, al tiempo que añadía "sed generosos, Dios os premiará".

Aunque su mensaje tiene raíces religiosas, ha calado en todo tipo de público, con miles de personas aplaudiendo en redes sociales la claridad y valentía de sus palabras. Comentarios como "más claro que el agua", "me hago fan desde ya" o "por fin estoy de acuerdo con un cura" inundan las plataformas digitales.