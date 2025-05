La bronca del cura de Valdepeñas a sus feligreses: "Parecéis gatos. En cuanto te intentas acercar, salís corriendo"

"Si muchos de vosotros sois gatos. En cuanto te intentas acercar, salís corriendo. No os dejáis cuidar, pero peor para vosotros". Estas han sido las palabras que pronunciaba el polémico párroco de Valdepeñas, Emilio Monte, para dirigirse de nuevo a sus feligreses y darles una especie de advertencia durante una homilía.

Así se puede escuchar en la grabación publicada en Instagram por el colaborador de La Sexta Sebas Maspons, en la que Monte lamenta la falta de diálogo de los fieles de su parroquia.

Antes de trasladar estas declaraciones, el párroco ya había afirmado: ". Me decís he estado enferma y Don Emilio ni siquiera me ha preguntado cómo estoy. ¿Me has dicho que estás enferma? ¿Me has dicho dónde vives? ¿Me has dicho cómo te llamas? PorqueY si lo sé es porque le he preguntado a alguien. Ese es el problema".

En otra parte de su discurso, el sacerdote admite que, según lo que le enseñaron en los pueblos donde estuvo anteriormente, "en el Día del Buen Pastor le regalaban al cura rosquillas, gallinas y conejos". Seguidamente, comenta con un torno de humor que, menos mal que no le trajeron ninguno, porque "no sabría cómo desollar un conejo".

Monte es conocido por haber generado cierta polémica en más de una ocasión. Una de las más virales tuvo lugar en el año 2020, cuando se molestó con sus feligreses por su escasa implicación económico en una reforma.