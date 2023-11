El día que un pueblo de Ciudad Real desbancó a Disney y le quitó su récord Guinness

El día 4 de septiembre del año 2016, en Villanueva de los Infantes, quedó grabado en la memoria de todos sus habitantes. Este pequeño pueblo de Ciudad Real desbancó a Disney y le quitó un récord Guinness: el del pisto más grande del mundo.

Disney tenía en su poder este récord Guinness tras haber preparado la receta llamada 'Ratatouille' que pesaba 563 kilos. Una receta francesa que también se realiza a base de tomate y verduras. Sin embargo, Villanueva de los Infantes consiguió quitarle este premio realizando un pisto de 1.254 kilos.

Así fue la hazaña de este pueblo de Ciudad Real que le quitó un récord Guinness a Disney

Para lograr el pisto más grande del mundo, Villanueva de los Infantes necesitó 1.700 kilos de pimientos crudos, 700 kilos de tomates, 350 kilos de magro y 125 litros de aceite de oliva virgen extra. Además de 21 kilos de sal. En total, se lograron repartir más de 10.000 raciones de pisto a todos los asistentes en aquel momento.

Para la elaboración del pisto más grande del mundo, un grupo de 300 voluntarios comenzaron el sábado a cortar todas las verduras y el magro, con el objetivo de que todo estuviera preparado para hacer el pisto el domingo por la mañana. Así, el 4 de septiembre de 2016, a las 7 de la mañana, con una sartén de más de cuatro metros de diámetro, se comenzó a realizar el pisto que se terminó de hacer alrededor de la 13:40.

A continuación, con la ayuda de una gran grúa, se procedió a pesar el pisto que dio como resultado un peso total de 1.254 kilos. Un peso que doblaba el conseguido hasta entonces por Disney. Por tanto, les fue conferido el récord Guinness.

No obstante, no era la primera vez que Villanueva de los Infantes realizaba un pisto tan grande como este. Pues esta era una actividad que se realizaba desde el año 2003 en el pueblo con motivo de la Fiesta del Pimiento. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando quisieron que esta actividad se certificara en el libro de los récords.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en aquel momento señaló que "con estos logros seguimos ganando confianza en nosotros mismos y posicionando a nuestra región como se merece". Unas palabras que subrayó el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, al pedir que se continuara con este tipo de actividades "para promocionar y hacer cada vez más atractiva nuestra tierra".