El gobierno de Velázquez "desmonta la hipocresía del PSOE con el 8M en Toledo"

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, ha asegurado este jueves que el gobierno municipal de Carlos Velázquez está desmontando la hipocresía del PSOE con el 8M en Toledo como se puede comprobar con las más de 50 actividades programadas para celebrar la quincena de la mujer, "es verdad, que la oposición le da igual lo que hagamos, todos los años pasa lo mismo, aunque la programación sea de su agrado".

Así lo ha asegurado la concejal quien ha recordado que el año pasado "ya decían que no íbamos a colocar el lazo en el balcón del Ayuntamiento y sí que lo hicimos, un acto en el que, por el contrario, los concejales del PSOE no estuvieron, como en la mayoría de las actividades que se organizan en materia de igualdad, de ahí su hipocresía y su falta de respeto hacia las mujeres".

Una sola manifestación para evitar divisiones

En cuanto a la manifestación, Illescas ha indicado que el único motivo por el que se ha eliminado la organizada por el Consejo Local de la Mujer es porque se quiere recuperar la imagen de unidad, "pese a quien le pese".

Además, ha recordado que en la celebración del último consejo hubo distintas entidades que propusieron que no se siguiera con esa división de hacer dos manifestaciones y con esa pugna de a ver quién llevaba más seguidoras detrás de las pancartas y que se hiciera una sola manifestación y una lectura del manifiesto en un acto institucional por parte del Ayuntamiento y que intentáramos trabajar por la unidad.

"Una propuesta que me pareció acertada, se debatió, hubo quienes estuvieron a favor, hubo quienes estuvieran en contra, pero la verdad es que el consenso era que dejáramos de hacer hipocresía en este sentido porque no tenía sentido alguno que de un lado se pidiera que hubiera dos manifestaciones por entidades que luego no tenían pensado acudir", ha explicado Marisol Illescas.

En cuanto al horario de la manifestación convocada por la plataforma del 8M que coincide con el acto institucional, la concejal ha señalado que "desconocíamos cuando la iban a celebrar, dábamos por hecho que iba a ser por la tarde como siempre han hecho".

"Lo único que pretenden es distraer"

De esta forma, ha insistido, queda más que desmontada la hipocresía y la estrategia política que el PSOE Izquierda Unida-Podemos tienen en esta ciudad en relación con el tema de mujer.

"Desde este equipo de Gobierno lo que hacemos es seguir trabajando por la igualdad efectiva de las personas, seguir trabajando por las mujeres de Toledo y es lo que yo desde luego voy a hacer desde esta concejalía y lo que estamos haciendo en el equipo del Consejo Local de la Mujer y no desviarnos por críticas partidistas que lo único que pretenden es distraer".

Distracciones, ha señalado Illescas "de sus propias polémicas y problemas internos, como el caso de Monedero, el caso de Ábalos, el de Errejón, o Pablo Iglesias, porque aquí, van una detrás de otra, hay un patrón de conducta en determinados líderes y creo que desde luego no están para dar lecciones a este equipo de Gobierno de nada y menos en materia de igualdad", ha reiterado.

En cuanto a la declaración institucional, la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores ha asegurado que el año pasado en el Pleno municipal lo que se hizo fue leer el de la Federación Española de Municipios y Provincias, "apoyada y votada a favor de los municipios de nuestro país, incluidos los gobernados por el PSOE y aquí en Toledo se negaron a apoyarlo, un ejemplo de su hipocresía en este asunto".

52 actividades para celebrar la quincena de la mujer

"casi el doble de las que se hicieron el año pasado, que duplicaban, de nuevo, a las que se habían hecho tradicionalmente". En cuanto a las actividades que se han programado para celebrar el 8M, Marisol Illescas ha indicado que se han preparado 52 actividades para celebrar una quincena entera dedicada a la mujer en la ciudad,, que duplicaban, de nuevo, a las que se habían hecho tradicionalmente".

Illescas ha estado acompañada por Irene Escobar, trabajadora social de la asociación APLEC Inclusión Más Igualdad, una entidad que desarrolla un programa denominado ‘Prostitución off’ en nuestra ciudad, "una entidad comprometida con la equidad, el bienestar y la inclusión de los colectivos en situación de vulnerabilidad en los distintos territorios".

Entidad que ha elaborado el cartel de la programación del 8M de este año, ya que desde la concejalía, "hemos propuesto que el diseño de cada edición de nuestras programaciones sea realizado por una entidad, de forma que colaboremos, aunque sea humildemente, en el sostenimiento de dichas entidades y pongamos en valor todo su trabajo".

La concejal ha detallado alguna de las actividades más relevantes dentro de esta extensa programación como la colocación del lazo en el balcón del Ayuntamiento el próximo lunes 3 de marzo a las 10:30 horas; la lectura del manifiesto el sábado 8 de marzo a las 11:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento y a continuación el acto institucional con la segunda edición de la entrega de reconocimientos ‘Toledo con nombre de mujer’.

Destaca también la concejal la colaboración de 24 entidades de la ciudad, "a las que quiero agradecer su apoyo, así como al Plan Corresponsable que va también a participar en todas estas actividades", ha concluido.