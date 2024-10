Una influencer va a la vendimia por primera vez y cuenta así su día: "Me parece vergonzoso"

La vendimia es un proceso de recolección de uvas utilizadas principalmente para la producción de vino, y en España, como en el resto del hemisferio norte, suele tener lugar entre los meses de agosto a octubre, aunque depende del clima de la región. Algunos de los lugares donde más tiene lugar esta práctica es en Castilla-La Mancha o Castilla y León, pero gente de otros pueblos y ciudades deciden probar la experiencia. Una de ellas fue Roxana Zurdo, una influencer que explicó en su cuenta de TikTok cómo es un día en la vendimia.

"Para vendimiar por primera vez", titulaba el vídeo. La influencer, con miles de seguidores y conocida en redes sociales por su contenido sobre moda y belleza, quiso vivir la "experiencia de vendimiar por primera vez" en persona. "Tengo muchísimas ganas", aseguraba en su video subido a la red social.

Pero en la vendimia afectan muchísimos factores, pues se trata de una actividad que tiene lugar en el campo, y requiere de un estilo muy diferente al que se lleva en la ciudad. No solo por la tierra en las que se encuentran las cepas, sino también por las condiciones climáticas, ya que las lluvias o heladas pueden generar barro y ensuciar nuestras ropas. Por ello, lejos de prendas de marca o zapatos limpios, las personas que van a vendimiar suelen ir en chándal, mono de trabajo y derivados, así como botas de campo y suela alta.

La joven, de esta forma, mostró todas las prendas elegidas a través de un video publicado en redes sociales. "Estoy en Pamplona, así que me pondré un jersey de Álvaro Moreno, de chicos. La verdad que es muy calentito", decía la influencer, aclarando que aunque no sabía cómo ir vestida a esta "cita", quería llevar "un 'outfit' monísimo". "También vamos a ponernos esta falda ideal y las botas que utilizo para el campo. Son muy cómodas y me encantan». Por último, Roxana ha optado por coger una chaqueta, aunque dice que en principio se la pondrá sobre los hombros".

Dedicarse al sector del vino, asimismo, no es una tarea sencilla, pues requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. Para poner el valor el sector, muchas bodegas aceptan que las personas ajenas al sector prueben la experiencia de vendimiar durante un día. Tras explicar cómo iría vestida, Roxana comentó su experiencia: "Hemos llegado a la bodega. Nos han explicado el proceso de elaboración y nos han dado un paseo por los viñedos".

La vendimia, resumidamente, es una parte esencial del ciclo de la producción de vino, combinando conocimientos agronómicos, factores naturales y tradiciones culturales para asegurar la mejor calidad de uvas para la elaboración del vino. Roxana, de esta forma, definió su día como "una experiencia 'top'". "Hemos tenido la oportunidad de recoger las uvas. Es la primera vez que hago esto y la verdad es que me ha parecido una pasada. Conexión total con la naturaleza".

Muchas personas aplaudieron su vídeo y el atrevimiento de la influencer para realizar esta experiencia, pues el vídeo cuenta con miles de likes y comentarios. No obstante, algunos usuarios criticaron a la joven. "Nos está vacilando", "no sabes lo que es la vendimia" o "me parece vergonzoso que creas que eso es vendimiar", fueron algunos de ellos.