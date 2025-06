Page recurre ante el Constitucional el decreto de reparto de menores inmigrantes no acompañados

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes a los servicios jurídicos de la Junta para que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central, que establece cómo se distribuirán los menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. Este recurso cuenta con el respaldo de un informe del Consejo Consultivo.

Desde el Gobierno regional consideran que se trata de una "imposición unilateral" que invade las competencias exclusivas de las comunidades y, además, obliga a asumir gastos sin que haya una financiación adecuada.

Así lo ha avanzado este martes la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien afirmaba que "acoger no es solo abrir la puerta, sino hacerlo con dignidad", añadiendo al mismo tiempo que el recurso va enfocado por la falta de financiación ya que "derivan el problema a las comunidades sin aportar recursos".

"No recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios", ha argumentado Padilla, que ha reclamado 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades para atender a los menores migrantes no acompañados.

Page ya había manifestado de manera contundente su rechazo a este sistema, que fue acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez en colaboración con Junts. Lo acusó de romper el modelo de reparto que se había pactado en julio de 2024 entre el PSOE, Coalición Canaria y Sumar.

Tal y como recordaba, aquel acuerdo se basaba en una "corresponsabilidad" territorial que tenía dos condiciones fundamentales. Por un lado, un acuerdo previo entre las comunidades y, por otro, una financiación garantizada por el Estado.

También subrayaba que Castilla-La Mancha siempre ha cumplido, nunca ha dejado de atender a un emigrante ni a un menor. Por eso, añadía: "Puedo decir con claridad que me parece bastante intragable lo que ha hecho el Gobierno al aceptar la exigencia de Junts".