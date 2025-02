Tolón, tras pedir al alcalde de Toledo más seguridad en Toledo: "Avaló el recorte de plantilla del 9,6% que ejecutó Rajoy"

Milagros Tolón, ha respondido en respuesta a las declaraciones del como mano derecha de Cospedal fue uno de los mayores recortadores, pues avaló la reducción del 9,6% de efectivos de este cuerpo que ejecutó Mariano Rajoy al frente del Gobierno central". La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha,, ha respondido en respuesta a las declaraciones del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez , reclamando más medios policiales en la capital regional y ha dicho que "de este cuerpo que ejecutó Mariano Rajoy al frente del Gobierno central".

reducir la tasa de criminalidad" en la ciudad. Esta ha sido su reacción cuando ha sido preguntada este martes por la moción que el Grupo Municipal Popular va a llevar al pleno del Ayuntamiento toledano de este viernes, 28 de febrero, para "" en la ciudad.

"El señor Velázquez desprecia ahora a la Policía Nacional. Fue diputado regional y mano derecha de Cospedal y, por tanto, cómplice de los recortes que se hicieron en esta comunidad autónoma", ha denunciado Tolón.

En este sentido, ha añadido que en los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy, "la plantilla de la Guardia Civil disminuyó en más de un 6,7% y la de Policía Nacional, en un 9,6% para personal".

Recortes

Frente a la política de recortes, Tolón ha hecho referencia a la oferta de empleo público para este año del Gobierno central, con 2.721 nuevas plazas para Guardia Civil y 2.707 para Policía Nacional. También ha añadido que en la provincia de Toledo, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, la Policía Nacional ha aumentado el número de efectivos en más de un 15%, y la Benemérita en casi un 7%.

"Que no se dé golpes de pecho, porque cuando tuvo la oportunidad no dijo absolutamente nada", ha reprochado Tolón al alcalde de Toledo, a quien le ha pedido al mismo tiempo que deje a la Policía Nacional y a la Guardia Civil "hacer su trabajo, que lo hacen perfectamente", y "no politizar utilizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Como delegada del Gobierno voy a trabajar, voy a fajarme para que el Gobierno de España mime a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque sé perfectamente el trabajo que hacen día a día", ha dictaminado.