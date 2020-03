Los paseos de perros en Burgos: a 250 metros de casa o sanción

Una vez más, como en tantas otras ocasiones, la irresponsabilidad de unos pocos afecta a todos. Tras la declaración del Estado de Alarma por la que se restringieron los movimientos de la ciudadanía, algunos han buscado los resquicios a la norma para utilizarla a su antojo y salir de casa con mucha más frecuencia de la que se debería.

En este caso, los dueños de perros han tenido que adaptar las rutinas de sus animales a esta nueva situación y, si bien muchos lo han hecho correctamente limitando los paseos al mínimo posible, otros han sacado a su Daniel Radcliffe interior en la comedia “Y de repente tú” y se han dedicado a pasear a sus compañeros peludos con mucha más frecuencia de la habitual, llegando a aprovechar ese momento para ver a los amigos o familia. Además, algunos vecinos afirman que han visto a diferentes personas paseando al mismo animal en un corto periodo de tiempo en una suerte de intercambio de salvoconducto.

Ante estas acciones, el Ayuntamiento de Burgos ha tenido que tomar medidas. Es por ello que el alcalde, Daniel de la Rosa, anunció hace unos días un bando por el que, a partir de hoy, se limitará el paseo de las mascotas a 250 metros a la redonda del domicilio. Además, se mostró confiado en que esta propuesta pueda “homogeneizarse” en el resto de Castilla y León.

Por otro lado, precisó que si los domicilios de los dueños de las mascotas tienen un jardín en sus inmediaciones, los paseos se limitarán a esta zona verde. De esta forma, De la Rosa confió en que haya “un criterio lo más consensuado posible” en la provincia burgalesa y en a Comunidad.

Con ello, confió en poder evitar “excesos” y que se sigan produciendo comportamientos irresponsables que se está dando por una minoría pero que ponen en peligro posibles contagios de la pandemia.

Las respuestas a esta medida, controvertida, no se han hecho esperar y algunos burgaleses no dudan en mostrarse a favor: “Yo llevo diez días en casa y veo como algunos no solo salen varias veces al día, sino que aprovechan el momento para sentarse en el parque y esperar a algunos conocidos. No puede ser”.

Sin embargo, también hay detractores como Claudia, dueña de una “perra joven, cruce de Spaniel y Setter, que necesita correr”. Ella afirma que ya ha limitado mucho los paseos, que sale a las horas en las que sabe que no se va a encontrar con nadie, “a las 7 de la mañana ya estamos fuera”, y que evita cualquier contacto con otros perros y sus dueños llegando a cambiar su rumbo si ve a alguien.

“Los perros no razonan, no entienden los motivos por los que hay que estar en casa, y si no descargan energía se ponen muy nerviosos, molestando también a los vecinos que están confinados”, añade, y afirma que, bajo su criterio, “en estos momentos lo que debe contar es la responsabilidad de cada uno”.

Como respuesta a todos ellos, la portavoz del Gobierno Municipal, Nuria Barrio, asegura a LA RAZÓN que toman esta medida “porque se ha visto necesario”. “Algunos aprovechan para pasearse ellos y como estas actitudes no se corrigen hemos tenido que aplicar este bando para tener un arma coercitiva”, explica, aunque espera que “al saber que pueden ser sancionadas ya no se hagan”.

Asimismo, detalla que los Cuerpos y Fueras de Seguridad tomarán como domicilio el que aparezca en el DNI, por lo que si alguien no lo tiene actualizado “tendrá que llevar algún documento que acredite dónde reside ahora mismo”.

Finalmente, asevera que “no hay excepción, no es una norma que vaya en función de la raza o el tamaño del animal. Los niños también necesitan salir y no se les permite por lo que, si nuestra actividad está limitada, la de los animales también”.