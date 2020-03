A lo largo de esta tarde noche empezarán a llegar al hospital de campaña situado en la Feria de Valladolid los primeros enfermos contagiados con el Covid-19 procedentes de todos los puntos de la Comunidad. Se trata de un centro que se ha levantado en apenas seis días, que está totalmente digitalizado, por lo que los médicos podrán consultar la historia clínica de cada paciente y que, además, dispone de una zona de ocio para que los enfermos puedan ver la televisión, seguir una eucaristía o conectar mediante conexión wifi con sus familiares. Cuenta con 114 casetas individuales para otros tantos pacientes, 25 aseos y una capacidad de flujo de oxígeno para 215 puestos gracias al depósito de 28.000 litros que se ha instalado en su interior.

Este hospital de campaña se pone en marcha ya este martes porque está equipado y cuenta con el personal médico necesario, de hecho habrá un facultativo por cada 25 enfermos, además de otro médico más que se encargará del seguimiento y de dos coordinadores clínicos que serán los que tengan la misión de gestionar las altas hospitalarias de los pacientes.

“Solo puedo mostrar mi más sincero agradecimiento y orgullo por la gran labor que han hecho en esta nueva área sanitaria que está perfectamente planificada y organizada”, destacaba esta mediodía la consejera de Sanidad, Verónica Casado, después de visitar estas instalaciones y comprobar que todo está listo y dispuesto para que a partir de las siete de la tarde de hoy empiecen a llegar al hospital de campaña los primeros pacientes con Covid-19.

El Hospital de campaña de Segovia, a la espera de personal

Por el contrario, el hospital auxiliar de campaña que se ha instalado en la explanada que hay junto al Complejo Asistencial de Segovia sigue sin poder entrar en funcionamiento debido a que no carece de los medios humanos y técnicos necesarios e imprescindibles para poder atender a los enfermos de coronavirus. Un hecho que ha contrariado a la Administración autonómica, que culpa de esta situación al Gobierno de España por no haber atendido las peticiones que se ha hecho desde el departamento que dirige Verónica Casado, quien ha reclamado al menos quince médicos y una treintena de enfermeras además de otros tantos auxiliares de enfermería para poder asegurar una asistencia en condiciones adecuadas.

“Lo que hemos recibido hasta el momento no es suficiente y por eso sigue paralizado”, denunciaba este mediodía la consejera, durante las preguntas posteriores a la habitual rueda de prensa de cada jornada para dar el parte diario con la situación del virus en la Comunidad. Casado insistía en que mientras no se den las condiciones idóneas el hospital de campaña no recibirá pacientes y lamentaba que esto tenga que ser así cuando el Hospital de Segovia es precisamente uno de los centros que más riesgo corre de colapsar junto al de Soria, aunque a fecha de hoy se mantienen equilibrados, y porque, además, al no estar equipado convenientemente este espacio desde la Junta tampoco pueden reclamar una nueva infreastructura de este tipo, como se está reclamando desde la capital soriana por parte de su alcalde. “Si no se puede dotar de medios el de la capital segoviana, de nada sirve reclamar nuevos hospitales de campaña para otros lugares si no se van a poder poner en marcha”, afirmaba la consejera, quien, pese a todo, huía de polémicas y aseguraba que desde Castilla y León, al menos, trabajan en Red para poder atender a todos los hospitales como si toda la Comunidad fuese una misma área sanitaria.