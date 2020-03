El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que Castilla y León va a afrontar un“contexto económico muy complicado” en 2020, por la crisis generada por el coronavirus, “con niveles de deuda mucho menores que la media española”. En declaraciones a Ical, el consejero ha indicado que éste es un “factor positivo” para que la Comunidad pueda afrontar con mayores garantías una “situación tan complicada y exigente, que generará menos ingresos y mayores gasto y causará tanto estrés y problemas” al sistema económico.

Además ha remarcado que el volumen de déficit de la Comunidad fue menor que el crecimiento del PIB el año pasado lo que supuso que se redujo su peso relativo en medio punto. “Aunque la deuda es mayor, si se toma el porcentaje, como el crecimiento es mayor, que la subida de la deuda, bajó medio punto nuestro ratio deuda”, ha explicado.

El consejero ha ensalzado este dato que se une al que revela que Castilla y León tiene una deuda “tres puntos inferior” a la media española, el 20,8 por ciento de su PIB frente al 23,7 por ciento. “Esto significa que nuestra autonomía fue una de las menos endeudadas el año pasado y fuimos capaces de reducir nuestro nivel de deuda en relación al PIB”, resumió.

Crecimiento contenido del déficit

Por otra parte, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado el crecimiento “contenido” del nivel de déficit de Castilla y León en 2019, en un contexto con “un nivel relevante de desaceleración” económica. De esta forma ha valorado la desviación del 0,72 por ciento sobre el objetivo del Gobierno del 0,1 por ciento y recordó que hubo más autonomías con un peor ratio en relación a las que mejoraron el dato de Castilla y León.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda reconocen que “una parte muy importante” del déficit se debió al impago del IVA, ya que el propio Gobierno indica que se hubiera situado en el 0,45 por ciento descontando ese abono, un porcentaje “muy alejado de los niveles de los peores años de la crisis”.

El consejero ha insistido en que es el propio estado el que reconoce que una parte importante del déficit “es por no pagar el IVA” y asegura que “no debe computarse como problema nuestro, reconoce que no pagó y es una deuda que tiene”. “Asume que el déficit de las autonomías hubiera sido mucho menor si nos hubiera pagado el IVA”, indicó.

Fernñandez Carriedo ha recordado, no obstante, que no se puede computar mientras no se pague, porque tendría mal hechas las cuentas” y si las autonomías lo computan como deuda y el estado no te lo paga “puede llevar a confusión” porque no se pueden consolidar las cuentas. Asimismo, consideró que el Gobierno ha dado las dos cifras, para explicar el dato diferente que puedan entregar unas autonomías y otras. Con todo, ha recordado que tienen recurrido el abono de esta cantidad, y sentenció que “esperamos que nos lo acabarán pagando” para poder consolidar las cuentas; y ha lamentando la injusticia que se produce respecto a las autonomías forales, que no tuvieron este problema.