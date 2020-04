No es lo mismo, pero como dice el sabio refranero español, “menos da un piedra”. Y aunque la Semana Santa no se suspende porque es un tiempo litúrgico que los cristianos celebran con devoción y fervor pase lo que pase, como se está viendo en esta ocasión, desde la Junta de Castilla y León han lanzado una campaña con el hastag #SemanaSantaEnCasa con la que además de insistir en la necesidad de que la gente no salga a la calle sino es por un motivo justificado, a que puedan disfrutar de estos días recordando años anteriores, a través de sus distintos canales online en los que va a lanzar más de medio centenar de vídeos y otros recursos para hacer más llevadero este confinamiento, con las procesiones como protagonistas

Y es que hasta ocho celebraciones de la Semana Santa en Castilla y León tienen reconocimiento internacional, otras cinco están declaradas de Interés Turístico Nacional. Las veintidós que cuentan con declaración de Interés Turístico muestran formas diferentes de vivir la semana de Pasión. Ahora, con la campaña #SemanaSantaenCasa la Consejería de Cultura y Turismo, en coordinación con las Juntas de Cofradías de Semana Santa, ha encontrado nuevas formas para la promoción de la Semana Santa de Castilla y León de este año. La suspensión de los actos y desfiles procesionales debido al estado de alarma ha llevado a la Consejería a invitar a vivir estas fechas de forma diferente, a través de todos los canales online, desde donde se podrán recuperar los momentos más emotivos de las diferentes celebraciones de la Comunidad mediante la difusión de vídeos e imágenes de años anteriores.

De esta forma, a través de la página web de turismo www.turismocastillayleon.com se podrá acceder a una ‘Videoteca Virtual’ con medio centenar de vídeos que resumen la Semana Santa de Castilla y León de los tres últimos años, ordenados cronológicamente desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, permitiendo revivir curiosidades y diferentes momentos cumbre de la semana de Pasión en la Comunidad. Además, en la página web se podrá encontrar información detallada, imágenes, carteles y audiovisuales de las veintidós Semanas Santas con declaración de Interés Turístico de la Comunidad, con el objetivo de seguir promocionando el destino Castilla y León en Semana Santa de cara a futuros años.

Las redes sociales recordarán en vídeos resúmenes diarios los principales momentos de cada uno de los diez días de Pasión, del 3 al 12 de abril (de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección). Además, cada jornada se ofrecerán momentos cumbre de la Semana Santa en la Comunidad, como el Vía Crucis Viviente de Segovia (Viernes de Dolores); el Rosario de Dolor, de Valladolid; La Piedad de El Burgo de Osma y el Vía Crucis de Ponferrada (Lunes Santo); la Tercera Caída de Zamora y la Hermandad Universitaria de Salamanca (Martes Santo); el Cristo de las Batallas de Ávila, el Ecce Homo de Soria y el Cristo de la Clemencia de Medina de Rioseco (Miércoles Santo); la Bendición de los Conqueros de Toro, la procesión de Caridad de Medina del Campo, las Bienaventuranzas de León y los Romances en Navaluenga (Jueves Santo); los Desenclavos de Burgos y Bercianos de Aliste, la Procesión de los Pasos de Sahagún, los ‘FelipeCuartos’ de Agreda y el Cristo de los Afligidos de Astorga (Viernes Santo); la procesión de la Soledad de Palencia, junto a la de las Angustias de Tordesillas (Sábado Santo), o las tradicionales Bajadas del Ángel en Aranda de Duero y Peñafiel (Domingo de Resurrección), entre otros muchos emotivos momentos que cada año brinda la Semana Santa de Castilla y León.

Las redes sociales de Turismo de Castilla y León, con más de 200.000 seguidores en sus perfiles (Facebook, Twitter e Instagram), se unirán, así, a la tendencia #SemanaSantaEnCasa trasladando los principales momentos de la Semana Santa de la Comunidad hasta todos los hogares y realizando una programación diaria, a través del recuerdo de desfiles procesionales, encuentros y actos de la Semana Santa, mediante audiovisuales e imágenes etiquetadas con el hashtag #SemanaSantaCyL.

De igual forma, el juego online ‘¿Cuánto sabes de Castilla y León?’ que en estos momentos se desarrolla en la red social Twitter planteará preguntas sobre momentos y detalles concretos de la Semana Santa en la Comunidad, con el objetivo de animar y dinamizar estos momentos actuales que vivimos en casa y que tenemos más tiempo para consultar las redes sociales.

III Concurso de Fotografía

Además, la Consejería de Cultura y Turismo ha convocado la III edición del Concurso de Fotografía ‘Semana Santa de Castilla y León’, e invita a aprovechar estos días en casa, para buscar las mejores imágenes de la Semana Santa de Castilla y León, recogidas a través de las cámaras de profesionales, aficionados, vecinos y turistas en años pasados.

Como en las dos ediciones anteriores, el Concurso de Fotografía de Semana Santa busca seleccionar los mejores momentos de las Semanas Santas de la Comunidad que cuentan con declaración de Interés Turístico, a través de la presentación de series de tres imágenes. Las bases del concurso, publicadas en la web www.turismocastillayleon.com , otorgarán cinco premios con importes en metálico desde los 1.500 euros hasta los 250 euros y diploma.