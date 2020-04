Llueve sobre mojado en esta crisis sanitaria que está atravesando España por el coronavirus. Y es que a la falta de médicos por bajas debido a contagios, la presión asistencial en los hospitales que ha bajado un poco pero no cede, o a la escasez que ha habido durante semanas de material de protección para los profesionales y que está provocando las primeras denuncias ante los juzgados, entre otras muchas cuestiones que se están produciendo, ahora se suma el malestar entre los médicos, en general, y los de Valladolid, en particular, ante la intención del Ministerio de Sanidad, que dirige Salvador Illa, de prorrogar el contrato a los Médicos Internos Residentes de último año que se están trabajando a destajo y jugándose la vida estos días contra el virus de forma indefinida, pero no contratándoles como especialistas que iban a ser de derecho a partir de mayo, que era lo previsto, sino manteniéndoles el actual estatus de médico residente.

“Parece que el Gobierno de España infravalora a estos jóvenes especialistas tratando de conseguir mano de obra barata para cubrir todas las necesidades asistenciales que deriven de esta crisis sanitaria en un momento, además, en el que tanto la sociedad como las administraciones públicas están ensalzando su labor”, denuncia en un duro comunicado el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, desde donde reivindican la tarea que están haciendo estos médicos residentes de 4ºy 5º año principalmente, comprometidos con nuestra sociedad como el resto de personal sanitario, poniendo todo su empeño, esfuerzo y dedicación en salir adelante y combatir esta pandemia. A los médicos vallisoletanos esta medida les parece “injusta y contradictoria” y por ello reclaman a las autoridades competentes que otorguen a los médicos residentes de último año el trato profesional y laboral que les corresponde ahora, ya que están ejerciendo como médicos especialistas.

Sobre este asunto, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí, asegura a LA RAZÓN que esta medida es un “desproposito”, advierte de que este asunto está generando mucho malestar entre los médicos residentes porque se están jugando su futuro y ven que no se les reconoce su labor , y cree que al Gobierno de España le ha faltado sensibilidad.

“Estamos hablando de profesionales de 4º y 5º año de formación, según si son especialidades quirúrgicas o no, de especialistas que están preparados y que tienen responsabilidades como médicos adjuntos y que no son considerados de derecho como tal solo porque les falta la evaluación final que estaba prevista para este mes de mayo, por lo que nos parece totalmente injusto”, denuncia el también médico de Atención Primaria y coordinador del Centro de Salud de la localidad vallisoletana de Peñafiel, quien pide al Ministerio de Sanidad que reconsidere esta postura y se valore a estos MIR como especialistas y se les contrate como tal, Y es que, en su opinión, este reconocimiento supondría un paso muy importante para su carrera profesional y su antigüedad, además de que que les retribuiría económicamente como se merecen, en referencia también a la intención del ministro Salvador Illa de pagarles un complemento por esta labor de adjuntos que están haciendo, que no es suficiente.

“No podemos vapulear a estos profesionales ya formados de esta forma desde el primer día, porque son el futuro de la profesión y el futuro del sistema sanitario”, advierte Almudí.

#YoMequedoEnCasa

Por otra parte, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid está siendo muy activo estas semanas en las redes sociales y en sus apariciones en los medios de comunicación animando a los ciudadanos a que se queden en casa y respeten la cuarentena “porque esta funcionando”. En este sentido, está siendo muy crítico especialmente con aquellos que se están tomando este asunto a la ligera y que aprovechan los fines de semana y ahora la Semana Santa para desplazarse a lugares donde tienen una segunda residencia, como puede ser Peñafiel, la localidad en la que trabaja y donde es director de su centro de salud, que estos días está notando un aumento de personas que viven fuera habitualmente pero disponen de una segunda vivienda allí, según han advertido algunos comerciantes.

“Esto es algo que me enfada bastante porque se está demostrando que el confinamiento da resultados y es eficaz y no podemos tirar por la borda todo el gran trabajo y el esfuerzo que se está realizando por parte de los sanitarios y servidores públicos, pero también por la gran mayoría de ciudadanos que se está quedando en su casa aguantando esta delicada situación”, apunta.

Por todo ello, Almudí, como se muestra en esta imagen que ha lanzado en sus perfiles sociales desde su consulta en Peñafiel, da un mensaje de aliento a los ciudadanos a quienes anima a seguir permaneciendo en sus casas el tiempo establecido y que lo hagan también por los demás. “Yo no me quedo en casa por ti, pero tú si lo debes hacer por los demás”, señala en uno de sus mensajes.