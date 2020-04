El primer pleno telemático en la historia del Ayuntamiento de Valladolid, debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, no se recordará por ser la sesión del consenso pleno en todo lo que se discutía en él por videoconferencia, pero sí que al menos servía para que todos los grupos mostraran su unidad y lealtad hacia el equipo de Gobierno en esta lucha contra la pandemia.

No se alcanzaba ningún acuerdo fiscal y económico para hacer frente a la reconstrucción de la ciudad cuando todo esto acabe, como sí que ocurría en el Consistorio de Burgos, también gobernado por el PSOE, pero el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, se comprometía a no dejar a nadie atrás e incluso reconocía que no es momento para el lucimiento y sí para la transparencia y la buena fe para llegar entre todos mucho más lejos. Además, el primer edil aceptaba a regañadientes y en aras a esa unidad la propuesta del PP de crear un grupo de trabajo o equipo de negociación para que se encargue de elaborar ese plan de reconstrucción de ayudas a autónomos y pymes y a afectados por esta crisis en la capital del Pisuerga.

Puente se mostraba más partidario al respecto de esperar unos días más o incluso semanas hasta poder evaluar realmente los daños que la pandemia está generando en cada sector económico, mientras que la popular Pilar del Olmo defendía la urgencia de crear este grupo para que vaya preparando este plan de recuperación así como la desescalada para que cuando todo esto pase la ciudad esté más preparada.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, apelaba igualmente a la unidad, aseguraba que todos están obligados a alcanzar acuerdos y llamaba a priorizar la salida social a la crisis con unos servicios públicos más fuertes Desde Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, hacía también una invitación a los partidos políticos a la responsabilidad y a la unión en estos momentos como la mejor medicina para salir reforzados de esta crisis, pero pedía que en ese futuro plan se revise la fiscalidad.

Las banderas, foco de discusión

Más concreto era el representante de Vox, Javier García, que, con la bandera de España detrás de su imagen ocupando toda la pantalla, proponía una batería de medidas con especial hincapié en la bajada de impuestos y en la reducción del gasto no imprescindible.

Que pareciese el concejal de Vox con la bandera al fondo hizo que el alcalde le llamara la atención al pedirle que no hiciera uso político de ese símbolo. Además, durante la sesión telemática, tanto PP como el partido que lidera Santiago Abascal reprochaban a Óscar Puente que no secundara el luto oficial declarado por la Junta impidiendo que las enseñas del Ayuntamiento no ondee a media asta en señal de duelo por los fallecidos por coronavirus y de respeto por los familiares. El alcalde se excusaba en este asunto asegurando que las banderas seguirán ondeando “mientras estemos luchando” contra esta pandemia, y recordaba que no está incumpliendo ninguna ley.

El Ayuntamiento celebra el primer pleno telemático de la historia con el debate sobre la gestión municipal en la crisis sanitaria por el COVID-19.#QuédateEnCasa#EsteVirusLoParamosUnidos



Más información 🔗 https://t.co/khy2JktJQd pic.twitter.com/ndzFcSeEKS — Ayto. de Valladolid (@AyuntamientoVLL) April 17, 2020

Política con mayúsculas

Durante su intervención inicial Puente daba las gracias especialmente a los miembros de la Corporación, a los profesionales sanitarios y servidores públicos y a “tantas y tantas personas de muy diversos sectores, algunos de ellos hasta ahora de poco prestigio social que están poniendo de manifiesto su verdadero valor, dando lo mejor de sí mismas para que dentro de la excepcionalidad podamos seguir desarrollando nuestra vida en las mejores condiciones posibles”. Un reconocimiento que hacía extensible a los trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid por su “ejemplar” comportamiento ejemplar en estos momentos. "Supone un orgullo y una garantía contar con una plantilla tan profesional y comprometida”, apuntaba.

Y tras destacar algunas medidas tomadas en las últimas semanas por la situación actual como el incremento de 150 a 500 en las licencias para teletrabajo; la actuación de los servicios de limpieza o las medidas en el transporte público, Puente reivindicaba los servicios públicos y la unidad política frente a la crisis de salud pública así como la política con mayúsculas "como herramienta esencial para dirigir la acción de las administraciones en beneficio del conjunto de la ciudadanía”. Igualmente, defendía el protagonismo de los ayuntamientos frente a esta pandemia y urgía a Europa a dar una respuesta global a este problema.