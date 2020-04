El coronavirus en Castilla y León: minuto a minuto

Viernes 17/04/2020

09:30 UGT exige mantener los contratos de los sanitarios hasta que la crisis sanitaria esté definitivamente controlada

La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León exigió mantener los contratos de los profesionales sanitarios que están combatiendo el covid-19 en algunos hospitales hasta que la crisis sanitaria esté definitivamente controlada. A través de un comunicado, el sindicato pide que se implementen las plantillas para que “nunca más el sistema no esté preparado para afrontar una situación como la actual; que el reconocimiento de los empleados del sistema público de salud no se quede solamente en una palmadita declarativa en las ruedas de prensa diarias de la Consejería.

09:04 El Gobierno modifica el procedimiento de notificación de contagiados y fallecidos para para lograr mayor concreción

El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, publica este viernes una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que incluye la modificación del procedimiento de notificación de la información epidemiológica que las comunidades autónomas deben remitir a este departamento, “para asegurar la eficiencia en la gestión de la crisis”, y que establece que se deberán de comunicar todas las muertes por Covid-19, independientemente del lugar en el que se produzca el fallecimiento.

09:00 La Junta obliga a todos los centros a notificar los contagios confirmados tras la realización de las pruebas, en el día siguiente a la obtención de resultados

La Consejería de Sanidad publicó hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) una resolución por la que obliga a todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico, con independencia de su titularidad, a notificar los casos covid-19 confirmados de los que hayan tenido conocimiento tras la realización de las correspondientes pruebas diagnósticas, dando traslado de toda la información en el día inmediato siguiente a la obtención de los resultados.

Resumen 16/04/2020

Este pasado jueves, día 33 de cuarentena social, dejaba un repunte de contagios y fallecidos respecto a los últimos días por coronavirus, que han elevado la cifra hasta los 1.401 muertos, debido principalmente a que se han aumentado la realización de test de detección de la enfermedad. La situación en las residencias sigue siendo crítica en al menos un 30 por ciento de ellas y la presión en las UCI extendidas se sigue reduciendo con más camas disponibles aunque la ocupación sigue siendo del 65 por ciento.

La Junta, en boca de Igea, no quiere entrar en polémicas en torno al recuento de los fallecidos y asegura que serán transparentes y rigurosos, defiende empezar con el desconfinamiento cuando ya no haya contagios y advierte de que no estamos preparados si hay un rebrote y que las consecuencias podrían ser catastróficas, y apuesta también por una desescalada zona por zona y con criterios epidemiológicos.

Por otro lado, La Junta aprueba durante el Consejo de Gobierno un decreto ley que aún debe convalidarse en las Cortes por el que se movilizan 121 millones de euros para trabajadores afectados por la crisis sanitaria que incluye ayudas a personas sin ingresos, a la contratación o a la puesta en marcha de nuevos negocios,

El jueves deja también el anuncio por parte del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, de que el Parlamento autonómico está preparado para celebrar comisiones o plenos por vía telemática a la espera de que hoy viernes la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces apruebe el calendario de comparecencias de miembros del Ejeuctivo previstas en los próximos días a petición del presidente Fernández Mañueco.