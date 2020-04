Cómo reinventarse y vivir del arte en tiempos de coronavirus

View this post on Instagram

La cosa va de gatos 🔥 . Dibujos de Rocío, Simona, Irene y Asier 🥰 . . #clasesdedibujo #iesfernandoderojas #fernandoderojas @maristasburgos #acuarela #salpicados #gatos #dibujosdegatos #gatitosacuarelas #cuadrosdegatos