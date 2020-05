La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha anunciado que las 13 zonas rurales que se han quedado fuera de la fase I de Castilla y León, tras la negativa del Ministerio de Sanidad el pasado viernes, volverán a ser solicitadas este lunes, aunque se desconoce, en el caso de que se dé el visto bueno, cuando puede producirse.

Así lo ha explicado la consejera, en rueda de prensa, donde ha alegado que esta negativa se ha debido a falta de datos relacionados con la movilidad y “no a criterios sanitarios, que actualmente los cumplen”.

Unos datos que mandaron al Ministerio a las 17:00 horas del pasado viernes, y es por esto que no dio tiempo, ha señalado la consejera, “pero ya no dio tiempo por lo que no se han podido incluir en la desescalada”.

Estas nuevas zonas son Mombeltrán y San Pedro del Arroyo, en Ávila; Huerta del Rey, Melgar de Fernamental, Valle de Tobalina y Valle de Valdebezana; Calzada de Valdunciel, Cantalapedra; Fuentes de Oñoro y Matilla Caños, en Salamanca; Sepúlveda, en Segovia; Mota del Marqués, Villafrechos y Villalón de Campos, en Valladolid.

“Se está siguiendo con mucha atención y se mira muy de cerca a la provincia de Zamora”, ha argumentado, al ser la que menos casos de contagios presenta y de muertes de cara para pasar a la desescalada y cumplir con la unidad territorial que propone el Ministerio de Sanidad, que es la provincia.

También ha valorado de manera positiva que la Comunidad de Madrid haya quedado fuera de la fase aunque ha advertido del riesgo que hubiera supuesto para la Comunidad, que en la fase 1 está prohibida la movilidad entre provincias.

Retirada de mascarillas

Casado también ha informado que se han retirado de manera cautelar 1.080,000 mascarillas, compradas en China, y que cuenta con un informe desfavorable del Centro Nacional de Medios de Protección y que fueron distribuidas en todas las gerencias de salud de la comunidad.

Detalló que se trata de una partida de 20.000 mascarillas adquiridas a principios de abril que adjuntaban los certificados de garantía correspondientes, es decir su homologación con la norma europea para las mascarillas FFP2. Tras analizar las observaciones trasladadas por varios centros asistenciales, se pidió un informe sobre su fiabilidad al Centro Nacional de Medidas de Protección, solicitado el 29 de abril y fue el 7 de mayo cuando se recibió el informe y ayer por la manaña se emitió la alerta para su inmovilización.

Por precaución, se han retirado 1.080.000 unidades de mascarillas de la misma marca, pero de otro modelo, para lo que se ha pedido un nuevo análisis de verificación. Casado ha indicado que no ha existido en ningún momento “negligencia” por parte de la Junta ya que si no hubieran sido diligentes nunca habrían pedido la verificación.